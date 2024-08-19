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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 08:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 08:13
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Bingöl’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bingöl’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Erzurum'da da hissedildi.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk belirlemelere göre, bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtildi.

(AS)

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