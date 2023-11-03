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Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 13:49
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 14:22
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BİANET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bingöl'de kadınların Bakanlığa bağlı kursta sigortasız çalıştırılması Meclis gündeminde

MEB'e bağlı MESEM ile iş birliği içinde eğitim veren Kadının Gücü Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde kadınların sigortasız çalıştırılması Meclis gündemine taşındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/03/bingol-de-kadinlarin-bakanliga-bagli-kursta-sigortasiz-calismasi-meclis-gundeminde.jpg

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, bianet'in gündeme getirdiği, Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Kadının Gücü Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde kadınların sigortasız çalıştırılıp mağdur edilmesini Meclis'e taşıdı.

Kadınlar, Bingöl’de meslek edindirme kursunda sigortasız çalıştırıldı
Kadınlar, Bingöl’de meslek edindirme kursunda sigortasız çalıştırıldı
30 Ekim 2023

Hülakü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yanıtlaması üzerine soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Meslek Edindirme Merkezi'nin (MESEM), Kadının Gücü Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle açtığı meslek kursuna katılan kursiyerler, haftalarca sigortasız ve maaşsız çalıştırılmıştı. Meslek edinmek için el sanatları kursuna kayıt yaptıran kursiyerlerin, kursa kayıtları yapılmamış, kooperatif ise birkaç gün sonrasında kursiyerlere kayıtlarının onaylandığını ve kursa başlayacaklarını telefonla bildirmişti. Kursa başlayan kursiyerlere herhangi bir el sanatı öğretmek yerine bileklik ve kolye gibi takılar üretmeye zorlandıkları ve bu takıların kooperatifin anlaştığı firmalara satıldığı belirtilmişti. En az 40 kursiyer bu şekilde mağdur edilmişti.

Hülakü, iki bakanlığa şu soruları sordu:

1) Bakanlığınız tarafından, bu iddialar doğrultusunda bir inceleme yapılacak mıdır?
2) Kursiyerlerin mağdur edilmemesi adına bu ve benzeri kurum, dernek ve
kooperatifler, Bakanlığınızca denetlenmekte midir?
3) Mağdur edilen kursiyerlerin, mağduriyetini gidermek için Bakanlığınızın bir
çalışması olacak mıdır? (ZA/AÖ)

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