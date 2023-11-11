Bingöl'de HEDEP ilçe eşbaşkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Bingöl kent merkezi ile Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerindeki 6-7 Kasım tarihlerinde yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 11 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Solhan İlçe Eşbaşkanı Übeyid Özer, Mazlum Serinyel, Abdurrahman Sav, Şefika Doğan ve Alaattin Narinç’in de aralarında bulunduğu 7 kişi de Bingöl Adliyesi’ne sevk edildi.

MA'nın haberine göre; “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla suçlanan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, HEDEP İlçe Eşbaşkanı Özer, Serinyel, Sav, Doğan ve Narinç aynı iddialarla tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(RT)