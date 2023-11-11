ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 10:03
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2023 10:17
1 dk Okuma

Bingöl'de HEDEP ilçe eşbaşkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Bingöl'de gözaltına alınan 18 kişiden aralarında HEDEP İlçe Eşbaşkanı Übeyip Özer’in de bulunduğunu 5 kişi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/11/bingol-de-hedep-ilce-esbaskani-dahil-5-kisi-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Bingöl kent merkezi ile Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerindeki 6-7 Kasım tarihlerinde yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 11 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Solhan İlçe Eşbaşkanı Übeyid Özer, Mazlum Serinyel, Abdurrahman Sav, Şefika Doğan ve Alaattin Narinç’in de aralarında bulunduğu 7 kişi de Bingöl Adliyesi’ne sevk edildi.

MA'nın haberine göre; “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla suçlanan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

Hakimlik, HEDEP İlçe Eşbaşkanı Özer, Serinyel, Sav, Doğan ve Narinç aynı iddialarla tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(RT)

HEDEP
Sayfa Başına Git