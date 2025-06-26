Bingöl'de 17 bin 245 kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmada, 9 farklı alanda uyuşturucu madde bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

AB uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)