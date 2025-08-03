Binası mühürlenen Avesta'dan eylem: Kürtçenin desteklenmesi insani ve kültürel bir görevdir

Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği, İzmir Konak'ta bulunan dernek binalarının mühürlenmesine ilişkin dernek binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylemde konuşan Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Ramazan Kaygısız, 2018'den bugüne İzmir’de Kürtçe üzerine araştırmalar yaptıklarını ve dil eğitimi verdiklerini söyledi.

"Yasalara saygı gösterin"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, sürecin devam ettiği ve barış umutlarının arttığı bir dönemde derneklerinin hukuksuz tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Kaygısız, "Açıkça ifade ediyoruz ki bugüne kadar yüzlerce öğrenci bizim Kürtçe dil kurslarımızdan faydalandı. Çalışmalarımız hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak devam ediyor. Yetkililerden yasalara saygı göstermelerini talep ediyoruz. Uluslararası kanun ve yasalara uygun hareket etsinler. Ana dilde eğitim hakkı temel bir haktır. Kültürel derneklere yönelik tehditler ve şiddet durdurulmalıdır. Toplumun ilerlemesi için kültürel özgürlük korunmalıdır” dedi.

"Kültürel derneklere destek verin"

Demokratik kamuoyu ve insan hakları örgütlerine sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Kaygısız, "Bu hukuksuz tehditlere karşı sesinizi yükseltin. Kültürel derneklere destek verin. Anadilde eğitim hakkını korumak için bizimle dayanışma içinde olun. Avesta Kültür ve Dil Derneği, yasal yolunda devam edecek ve kültürel ile eğitim çalışmalarından asla vazgeçmeyecektir. Umarız yetkililer bu hatada ısrar etmez ve resmi güçler sorunları diyalog ve iş birliği yoluyla çözer" temennisinde bulundu.

"Kürtçenin desteklenmesi insani ve kültürel bir görevdir" diyen Kaygısız, şöyle devam etti:

"Avesta Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği olarak Kürtçe dilini kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz ve onu korumak için her zaman çaba göstereceğiz. Ana dil, kimliğimizin temel taşlarından biridir ve Kürtçe resmi bir statüye kavuşana kadar bu onurlu yolda kalmaya devam edeceğiz. Tüm ilgili tarafları eşitlik, adalet ve özgürlük ilkelerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz."

(AB)