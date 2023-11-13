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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 10:43
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 11:18
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Binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

TOKİ binasında çıkan yangınla ilgili olarak Şırnak Valiliği yaptığı açıklamada, ölen ve yaralanan çocukları "öğrenci" olarak tanımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/binanin-bodrumunda-cikan-yanginda-1-cocuk-oldu-3-cocuk-yaralandi.jpg
Fotoğraf: Şırnak Valiliği

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı. Şırnak Valiliği açıklamasında çocukların öğrenci olduğunu belirtti.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sırasında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve H.T. (14) yaralandı. Yaralılardan H.T. ise hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün (12 Kasım) saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ AB5-6 Blokta bulunan bir binanın kazan dairesinde yangın meydana geldi. 

Olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

(AÖ)

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