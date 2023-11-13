Binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı. Şırnak Valiliği açıklamasında çocukların öğrenci olduğunu belirtti.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sırasında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve H.T. (14) yaralandı. Yaralılardan H.T. ise hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün (12 Kasım) saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ AB5-6 Blokta bulunan bir binanın kazan dairesinde yangın meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
(AÖ)