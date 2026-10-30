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YT: Yayın Tarihi: 30.10.2026 12:34 30 Ekim 2026 12:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.10.2026 12:43 30 Ekim 2026 12:43
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Binance’te 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlali

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance siber saldırı iddialarıyla gündemde. Blokzincir analiz şirketleri saldırıyı Kuzey Kore’ye atfederken Binance, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu ve kullanıcıların zararlarının karşılanacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Binance’te 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlali
Fotoğraf: Turgay Kocatürk / pexels.com
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Kripto para borsası Binance’ta 29 Ekim’de başlayan güvenlik ihlalinin boyutunun yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğu açıklandı.

Binance, yürüttüğü ilk incelemede saldırganların şirketin bir DevOps mühendisinin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden bir hizmet sistemine erişmiş ve izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirmiş olabileceğini bildirdi. Şirket, şu ana kadar kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına dair kanıt bulunmadığını belirtti.

Şirket, güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığı da zincir üzerinde dondurdu.

Saldırıyla ilişkili adresin yetkisini iptal etti ve varlıkların izlenmesi için kolluk kuvvetleri ile blokzincir analiz şirketleriyle çalışmaya başladığını açıkladı.

Binance ayrıca tüm kayıpların, güvenlik ihlallerinde kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan SAFU fonu ile şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağını söyledi.

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TRM Labs: Kuzey Kore bağlantılı grup

Blokzincir istihbarat şirketi TRM Labs ise yaklaşık 6,36 milyar dolarlık kripto varlığın Binance cüzdanlarından saldırganların kontrolündeki adreslere aktarıldığını tespit ettiğini açıkladı.

TRM Labs saldırıyı “yüksek güvenle” Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı gruba atfetti. Şirketin analizine göre varlıklar 10 farklı blokzincir üzerinden taşındı ve transferlerin büyük bölümü yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleşti.

Chainalysis de saldırının arkasında aynı grubun bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Ancak Binance şu ana kadar saldırganların kimliğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

TraderTraitor daha önce de büyük kripto para saldırılarıyla ilişkilendirilmişti. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Şubat 2025’te Bybit’ten yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığı saldırının arkasında da Kuzey Kore bağlantılı bu grubun bulunduğunu açıklamıştı.

TRM Labs’a göre Binance vakasının doğrulanması halinde olay, bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olacak.

Bitcoin altı haftanın en düşük seviyesini gördü

Güvenlik ihlaline ilişkin haberler kripto para piyasalarında da satışları hızlandırdı.

Bitcoin, Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek yaklaşık 76 bin 400 dolara kadar geriledi ve son altı haftanın en düşük seviyesini gördü. Coinbase hisseleri yüzde 4,8, Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy’nin hisseleri ise ABD’deki uzatılmış işlemlerde yaklaşık yüzde 6 düştü.

CoinDesk’in CoinGlass verilerine dayandırdığı haberine göre, kripto para piyasalarında 24 saat içinde yaklaşık 1,53 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bunların yaklaşık yüzde 84’ünü fiyatların yükseleceğine yönelik pozisyonlar oluşturdu.

Yaklaşık yarısı donduruldu

Saldırıyla bağlantılı varlıkları dondurma çalışmalarına stablecoin ihraç eden şirketler de katıldı.

Guardian’ın aktardığı bilgilere göre Tether 1,5 milyar doların üzerinde, Circle ise 800 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu. Binance’in ilk saatlerde açıkladığı dondurulan varlık miktarı 2,54 milyar dolar iken şirket daha sonraki açıklamasında rakamı yaklaşık 3 milyar dolar olarak güncelledi.

TRM Labs ise saldırı sırasında Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Tron dahil on blokzincirden varlıkların aktarıldığını belirtiyor. Şirketin analizine göre saldırganların elindeki 18 bin 270 Bitcoin’in değeri saldırı anında yaklaşık 1,47 milyar dolardı.

(HA)

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İstanbul
Binance bitcoin
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