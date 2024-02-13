ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 18:07
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 18:20
1 dk Okuma

Binali Yıldırım altın madenini savunmuştu

İliç'te doğaya sahip çıkan köylüleri Binali Yıldırım "menfaatlerine halel gelenler" olarak nitelendirmiş ve protestoları algı operasyonu olarak değerlendirmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Binali Yıldırım altın madenini savunmuştu

Anagold Madencilik'in İliç'te işlettiği maden ocağı ilk günlerden bu yana hem çevrecilerin hem de köylülerin protestosu ile karşılaştı. Maden ocağının bulunduğu Sabırlı köyü sakinleri seslerini duyurmak için bölgede sık sık eylem yaptı. 

Dönemin AKP Genel Başkan yardımcısı Binali Yıldırım, protestocu köylüleri algı operasyonu yapmakla suçladı. Yıldırım köylülerin protestosu karşısında "Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var."

"İliç eski İliç değil. Erzincan’dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum. Buna ihtiyacımız var, orada yüzlerce binlerce istihdam oluşuyor."

"Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli."

"Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor. " dedi.

(Mİ)

ilgili haberler
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
13 Şubat 2024
/haber/ilicteki-madenin-sahibi-ssr-miningin-hisseleri-coktu-291826
İliç altın maden sahasındaki çökmeye tepkiler
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasindaki-cokmeye-tepkiler-291825
ilgili haberler
İliç’teki madenin sahibi SSR Mining’in hisseleri çöktü
13 Şubat 2024
/haber/ilicteki-madenin-sahibi-ssr-miningin-hisseleri-coktu-291826
İliç altın maden sahasındaki çökmeye tepkiler
13 Şubat 2024
/haber/ilic-altin-maden-sahasindaki-cokmeye-tepkiler-291825
Sayfa Başına Git