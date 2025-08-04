Bin İsrailli sanatçıdan Gazze çağrısı: Saldırılar dursun, insani değerler korunsun

İsrail’den bin sanatçı, yayımladıkları ortak bildiriyle Gazze’ye yönelik askeri operasyonların durdurulmasını talep etti.

Sanatçılar, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığına dikkat çekerek, askerlere ve yetkililere insani değerlere bağlı kalma çağrısı yaptı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, imzalanan bildiride Gazze’de çocukların ve sivillerin yaşamını yitirmesi, açlık, zorunlu göç ve şehirlerin yıkımı sert şekilde eleştirildi.

Sanatçılar, hem siyasi karar alıcıları hem de sahadaki askerleri bu eylemleri durdurmaya davet ederken, Netanyahu hükümetine de Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında saldırıların sonlandırılması çağrısı yaptı.

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(EMK)