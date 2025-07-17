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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2025 13:01
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 13:13
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Bimeks işçilerinin 'patron protestosunu' takip eden gazeteciye hapis cezası

Gazeteci Sultan Eylem Keleş, tazminatları ve birikmiş maaşları ödenmeden işten atılan Bimeks işçilerinin Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestosunu izlerken gözaltına alınmıştı. "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bimeks işçilerinin 'patron protestosunu' takip eden gazeteciye hapis cezası

İşten çıkarılan Bimeks işçilerinin, patronları Prof. Dr. Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolarını takip ettiği için yargılanan gazeteci Sultan Eylem Keleş 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Keleş ile birlikte dört kişi hakkında "kamu görevlisine hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” iddialarıyla açılan davanın 11. duruşması bugün İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) duruşmadan aktardığına göre Keleş duruşmaya katılmadı. Müdafiliğini MLSA Hukuk Birimi'nden avukat Batıkan Erkoç üstlendi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan Erkoç, "Müvekkilim gazetecidir. Görevini yapmak için basın açıklamasını takip ederken gözaltına alınmıştır. Hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hangi eylemin direnme suçunu oluşturduğu iddianame ve mütalaada yer almıyor. Bilirkişi raporunda da somut bir kimlik tespiti yoktur. Atılı suçun unsurlarının oluşmadığından müvekkilin tüm suçlardan beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Aranın ardından mahkeme, Sultan Eylem Keleş ve diğer sanıkların "kamu görevlisine hakaret" suçu yönünden beraatına, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlaması yönünden ise 8 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne olmuştu?

Bimeks 1990’da Mehmet Murat Akgiray ve Ahmet Vedat Akgiray kardeşler tarafından kuruldu. Ancak 2018’de Bimeks mağazalarını kapatmaya ve şirket tasfiye etmeye başladı.

İşçiler tazminatlarını ve birikmiş maaşları ödenmeden işten çıkartıldı. Bunun üzerine BİMEK çalışanları Akgiray kardeşlerin öğretim üyesi olarak görev yaptığı Boğaziçi ve Özyeğin Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenledi.

Polis, 17 Eylül 2020’de işçilerin Boğaziçi Üniversitesi önünde gerçekleştirmek istediği protestoya müdahale etti. Bu sırada çekim yapan gazeteci Sultan Eylem Keleş de haklarını arayan işçilerle birlikte gözaltına alındı.

Keleş, o dönem Artı TV’de çalışıyordu. Hakkında iddianame hazırlayan savcı dosyada Keleş’in gazeteci olduğuma dair bir ifade geçirmedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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