Biltekin: AKP ve MHP’li vekillerin hiçbir argümanı yoktu

Sokakta yaşayan hayvanlara ‘ötanazi’ yapılmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, dün (17 Temmuz) TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşüldü.

Yoğun tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk üç maddesi kabul edilirken, görüşmelere 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

Komisyon tutanağına göre, saat 14.02’de başlayan görüşmeler, ertesi gün sabah 07.46’da sona erdi. Konuşma tutanaklarının toplam 604 sayfa olduğu görüldü.

Görüşmeleri Meclis’te takip eden Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) kurucularından Fatma Biltekin, yaşananları bianet’e anlattı.

Hak savunucuları salona alınmadı

Fatma Biltekin, hayvan hakları alanında çalışan dernekler olarak muhalefet milletvekilleri aracılığıyla görüşmelere katılma talebinde bulunduklarını ancak komisyon başkanlığının kabul etmemesi nedeniyle toplantıya alınmadıklarını aktardı.

Görüşme öncesi vekillerin desteğiyle salona girmeye çalıştıklarını ve polis müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten Biltekin, “Bizi tartakladılar, hakaret ettiler. Ancak muhalefet vekillerinin de bastırmasıyla beraber salonun kapısının önüne kadar girebildik” dedi.

“Biz bu meselenin bir tarafıyız. Yıllardır bu alanda çalışan, sahadaki problemleri bilen, çözümler üzerine de kafa yoran insanlar olarak orada olmamız gerektiğini düşünüyorduk. Ancak bizi ısrarla içeri almadılar” diyen Biltekin, yasayı destekleyen Güvenli Sokaklar Derneği ve Sahipli Hayvanları Koruma Derneği’nin salona alındığını belirtti.

Çocuklarının hayvanların saldırısına uğradığını söyleyen ailelerin de Meclis’e geldiğini aktaran Biltekin, “Çocukları da yanlarındaydı. Salona girmediler ama tüm gün boyunca Meclis’telerdi” diye konuştu.

*Fatma Biltekin

İçeride, dışarıda mücadele

Salonun önündeki ekrandan görüşmeleri takip ettiklerini belirten Biltekin, “Muhalefet vekilleri içeride yasaya engel olmaya çalışırken, biz de bu yasanın nasıl bir ‘ölüm yasası’ olduğunu haykırarak onlara destek olmaya çalıştık” dedi.

Biltekin, usul tartışmasında bazı vekillerin, ‘ötanazi’ ifadesine tepki gösterdiğini, yaşananların ‘kendi hayatına son vermek’le ilgisinin olmadığını, yasa tasarısıyla ‘katliam’ öngörüldüğünü söylediklerini aktardı.

Cinayet mi, "ötanazi" mi?

Muhalefet vekillerinin görüşmelere iyi hazırlandığını ve sürekli sorular yönelttiklerini belirten Biltekin, AKP ve MHP’li vekillerin bu sorulara cevap veremediğini söyledi.

Görüşmeler boyunca muhalefet vekilleriyle yasayı savunan derneklerin temsilcileri arasında gerginlik yaşandığını aktaran Birtekin, “Biz sürekli içeriye girmeye, görüş vermeye çalışırken bu insanların tekrar tekrar içeri alındıklarını gördük. Ayağa kalkıp, vekile bağıran bir kişiyi dışarıya çıkartıp sakinleştirip yine içeriye alıyorlardı” dedi.

*Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 'ölüm yasası' görüşmeleri (Fotoğraf: AA)

Fatma Biltekin, komisyonda kabul edilen ilk üç maddeyi de değerlendirdi.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun birinci maddesine, “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesinin eklendiğini belirten Biltekin, “Eskiden bu yasa öncelikli olarak hayvanların mağduriyetlerini gidermeye çalışırken, şu anda önce insan, sonra hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla ‘koruma’ vadediyor” dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu, Madde 1: “Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.”

“Hayvanların yaşam hakkı yok sayılıyor”

Teklifte, hayvanların özgürlüklerinin ve yaşam haklarının yok sayıldığını belirten Biltekin, diğer iki maddeyi şöyle değerlendirdi:

“İkinci maddede tanımlar var. Sahipli/sahipsiz hayvan nedir? Bakım evi nedir? Bu aslında yasadaki tanımların değiştirilmesiyle ilgili. Mesela bakım evi tanımı değişecek. Çünkü buralar artık hayvanların alınıp kısırlaştırılıp bırakıldıkları yerler değil, tutuldukları yerler olacak.

Üçüncü madde ise en sıkıntılı olanlardan bir tanesi. Bu madde diyor ki ‘hayvanları al, kısırlaştır ama bırakma.’ Bu madde tam olarak mevcut yasanın amacını değiştiren, meseleye hayvanların açısından bakmayan, ‘sokakta hayvan olmasın’ düşüncesiyle yazılmış.”

Biltekin, 22 Temmuz’daki ikinci görüşme öncesi mücadeleyi büyüteceklerini belirtti, “Şu noktada yapabileceğimiz tek şey, en azından teklifin komisyondan bu şekilde çıkmaması için baskı yapmak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(NÖ/VC)