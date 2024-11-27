ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 12:07
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 13:37
2 dk Okuma

Bilkent Üniversitesi Rektörü, Sebahat Tuncel söyleşisini iptal etti

Siyaset Felsefesi Topluluğu, 3 Aralık'ta düzenleyecekleri "Türkiye'de Kadın Hakları" söyleşisinin Rektör Kürşat Aydoğan tarafından iptal edildiğini açıkladı. Öğrenciler, "Bu karar, özgürlük mücadelesinin sesinden duyulan korkunun apaçık bir göstergesidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bilkent Üniversitesi Rektörü, Sebahat Tuncel söyleşisini iptal etti
*Fotoğraf: İnanç Yıldız/bianet

Bilkent Üniversitesi rektörlüğü,  Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu Üyesi- Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel'in konuşmacı olarak davet edildiği etkinliği iptal etti.

Siyaset Felsefesi Topluluğu, 3 Aralık'ta düzenleyecekleri "Türkiye'de Kadın Hakları" söyleşisinin Rektör Kürşat Aydoğan tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Bilkent Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, Siyaset Felsefesi Topluluğu'na gönderdiği mesajda, “Sebahat Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve bu gerekçe ile rektörlüğün etkinliği kabul etmediğini” belirtti.

Rektörlüğün kararınını keyfi olarak nitelendiren Siyaset Felsefesi Topluluğu, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz ve devrimci kadınların sesini kampüsümüzde yükseltmeyi hedefleyen etkinliğimiz, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün keyfi ve antidemokratik kararıyla 'uygun bulunmayarak' iptal edilmiştir. Bu karar, özgürlük mücadelesinin sesinden duyulan korkunun apaçık bir göstergesidir.

"Üniversite kürsülerini faşist fikirleriyle işgal eden Ümit Özdağ ve türevlerine kapılarını sonuna kadar açan, fail hocaların üniversite koridorlarında rahatça cirit atmasına göz yuman rektörlük, devrimci bir kadının, halkın vekili olmuş bir mücadele insanının kampüsümüze adım atmasına dahi tahammül edememektedir.

"Üniversiteleri sermayenin, erkek-aklın ve faşizmin propaganda alanı haline getirmek isteyenler bilsin ki bu iptali tanımıyoruz. Engellemeye çalıştığınız sesimiz daha gür çıkacak. Üniversiteler özgürlüğün, bilimin ve halkların mücadelesinin yuvası olacak, baskıcı ve yasakçı zihniyetinizin bir tasavvuru değil. Engellemeleriniz bizi yıldıramaz. 1 Aralık'ta etkinliğimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Sebahat Tuncel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git