Bilkent Üniversitesi Rektörü, Sebahat Tuncel söyleşisini iptal etti

Bilkent Üniversitesi rektörlüğü, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu Üyesi- Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel'in konuşmacı olarak davet edildiği etkinliği iptal etti.

Siyaset Felsefesi Topluluğu, 3 Aralık'ta düzenleyecekleri "Türkiye'de Kadın Hakları" söyleşisinin Rektör Kürşat Aydoğan tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Bilkent Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, Siyaset Felsefesi Topluluğu'na gönderdiği mesajda, “Sebahat Tuncel'in kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve bu gerekçe ile rektörlüğün etkinliği kabul etmediğini” belirtti.

Rektörlüğün kararınını keyfi olarak nitelendiren Siyaset Felsefesi Topluluğu, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz ve devrimci kadınların sesini kampüsümüzde yükseltmeyi hedefleyen etkinliğimiz, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün keyfi ve antidemokratik kararıyla 'uygun bulunmayarak' iptal edilmiştir. Bu karar, özgürlük mücadelesinin sesinden duyulan korkunun apaçık bir göstergesidir.

"Üniversite kürsülerini faşist fikirleriyle işgal eden Ümit Özdağ ve türevlerine kapılarını sonuna kadar açan, fail hocaların üniversite koridorlarında rahatça cirit atmasına göz yuman rektörlük, devrimci bir kadının, halkın vekili olmuş bir mücadele insanının kampüsümüze adım atmasına dahi tahammül edememektedir.

"Üniversiteleri sermayenin, erkek-aklın ve faşizmin propaganda alanı haline getirmek isteyenler bilsin ki bu iptali tanımıyoruz. Engellemeye çalıştığınız sesimiz daha gür çıkacak. Üniversiteler özgürlüğün, bilimin ve halkların mücadelesinin yuvası olacak, baskıcı ve yasakçı zihniyetinizin bir tasavvuru değil. Engellemeleriniz bizi yıldıramaz. 1 Aralık'ta etkinliğimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz."