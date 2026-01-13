Bilirkişinin ses kaydını yayımlamaktan yargılanan gazetecilerin yurt dışı yasağı kaldırıldı

"Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" iddiasıyla yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’un yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldı.

Avukatlar dördüncü duruşmada da yargılamaya katılmayan şikayetçi S.B.'nin mahkeme önünde dinlenmesini istedi. Mahkeme talebe katıldı. S.B.'nin bir sonraki duruşmada zorla hazır edilmesine karar verdi.

Aynı yayınla, "yargı görevini yapanı etkilemek"ten beraat etmişlerdi

Aynı haberciler, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişi S.B.’nin konuşma kaydını Halk TV'de haberleştirmeleri dolayısıyla "yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasından beraat etmişler, ancak dosyanın ayrılmasıyla “Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” iddiasıyla ayrıca yargılanmaya başlamışlardı.

4 gazeteci için 14 yıla kadar hapis istendi

Halk TV 'bilirkişi' davasında beraat kararı

Barış Pehlivan: "İyi gazetecilik yaptığımız için..."

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, gazeteci Barış Pehlivan savunmasında "iyi gazetecilik yaptığımız için yargılanıyoruz aslında [...] Sadece Ekrem İmamoğlu’nun iddialarını ekrana getirsek eksik olurdu. AKP’li Melih Gökçek dahil birçok kişi paylaştı. Onlar değil biz sanık kürsüsündeyiz." dedi

Kürşat Oğuz: "Burada suçlanan gazeteciliktir"

Halk TV Koordinatörü Kürşad Oğuz savunmasında "31 yıllık gazeteciyim. Niye böyle bir davayla karşılaştığım yönünde bir fikrim yok. Burada suçlanan gazeteciliktir. Bir taraf var onun açıklamasını kesmeden verdik. Burada yalnızca gazetecilik yaptık.” dedi

Toktaş: Biz bir yıldır fiili bir ceza ile karşı karşıyayız

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da savunmasında şikayetçi S.B.'nin bir yıldır duruşmalara girmemesini vurguladı: "Bu artık kötü niyet ve yargıyla alay etmektir."

“38 yıllık gazeteci olduğunu söyleyen Toktaş, "Artık 'bu bir gazetecilik faaliyeti' diye anlatmak zulüm gibi geliyor." dedi.

"38 yılda karakol görmüş insanlar değildik. Yargılamanın konusu izinsiz ses kaydı yayınlamak. Adil yargılanmayı etkilemekten bir beraat var zaten. Arayan Barış Pehlivan kim olduğunu her şeyi anlatıyor. Aynı gün Yeni Şafak gazetesine konuşuyor. İzin meselesi mantıken var diye düşünüyorum." diyerek ikinci kez yargılanmalarının dayanaksızlığına dikkat çekti.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz'un yanısıra avukatları da İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında hazır bulundu.

(AEK)