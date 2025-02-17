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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 10:06
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 10:36
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Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi S.B. soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırladı. İmamoğlu “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüsle” suçlayan savcılık siyasi yasak istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan ‘bilirkişi S.B’ soruşturması davaya dönüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla iddianame hazırladı.

Savcılık, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bilirkişi S.B.’yi soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar vermesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini iddia etti.

İmamoğlu’nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep savcılık ayrıca İmamoğlu’na siyasi yasak istedi.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta  "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında düzenlemiş ve belediyeyle ilgili soruşturmalarda görev alan bir bilirkişinin adını vermişti. İmamoğlu S.B.’nin sürekli belediyeyle ilgili dosyalarda görevlendirildiğini ve hep beli edeye karşıtı karar çıkardığını açıklamıştı. Konuşmasının ardından İmamoğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

Daha sonra Halk TV, bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini yayımlamış, bunun üzerine Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmış, Suat Toktaş da tutuklanmıştı.

İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI
İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
27 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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