Bilirkişi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan ‘bilirkişi S.B’ soruşturması davaya dönüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla iddianame hazırladı.

Savcılık, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bilirkişi S.B.’yi soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar vermesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini iddia etti.

İmamoğlu’nun 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep savcılık ayrıca İmamoğlu’na siyasi yasak istedi.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında düzenlemiş ve belediyeyle ilgili soruşturmalarda görev alan bir bilirkişinin adını vermişti. İmamoğlu S.B.’nin sürekli belediyeyle ilgili dosyalarda görevlendirildiğini ve hep beli edeye karşıtı karar çıkardığını açıklamıştı. Konuşmasının ardından İmamoğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

Daha sonra Halk TV, bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini yayımlamış, bunun üzerine Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alınmış, Suat Toktaş da tutuklanmıştı.

İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması

(HA)