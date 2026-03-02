Bilirkişi şikayetiyle depremde yakınlarını kaybedenler ve gazetecilere soruşturma

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan konutlara ilişkin raporlar hazırlayan bilirkişi heyetindeki beş akademisyenin şikâyeti üzerine; enkazdan yaralı kurtulan depremzedeler, yakınlarını kaybedenler ve deprem davalarını takip eden iki gazeteci hakkında soruşturma başlattı.

BirGün’ün haberine göre mahkemeler, Turgay Ç., Cihan Ö., Mücteba U., Hakkı E. ve Barış S. isimli akademisyenleri en az 18 deprem davasında yeni bilirkişi raporu hazırlamaları için görevlendirdi.

Bilirkişi heyeti, kamuoyunda gündem olan başta Ezgi Apartmanı ve Sait Bey Sitesi davaları olmak üzere birçok binanın yıkımına neden olduğu ifade edilen sanıkların suçsuzluğu yönünde raporlar kaleme aldı.

Bazı sanıklar, onlarca yıl hapis istemiyle yargılanırken raporlar doğrultusunda tahliye edildi.

Heyet, ‘‘linç kampanyasına maruz kaldıklarını’’ iddia ederek, ‘‘Tarafsız ve bağımsız şekilde çalışma koşullarının ortadan kalktığı’’ gerekçesiyle bazı dosyalardan çekilme talebinde bulundu.

Ayrıca “Kendilerini şikâyet eden depremzedelerle kendileri hakkında haber yapan” gazetecilerden şikayetçi oldu. “İftira, yalan beyan, adli makamları bilerek yanıltmak, mail ortamında yazılı tehdit, yargı görevi yapanı bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs, kişisel verilen korunması kanununa muhalefet, gerçeğe aykırı şikâyet, hakaret” suçlarından sekiz ismin yargılanıp cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık da akademisyenlerin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Deprem davalarını yazan BirGün yazarı Timur Soykan ve muhabir İsmail Arı ile birlikte soruşturmada “şüpheli” sıfatıyla yer alan isimler şöyle:

Mulla Kenger: 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın enkazından sağ kurtulan iki kişiden biri. Depremde eşini kaybetti.

Muhammed Emin Kenger: Depremde yakınlarını kaybetti.

Mesut Kenger: Ezgi Apartmanı’nın enkazından yaralı olarak kurtuldu, depremde annesini kaybetti.

Nurten Özdemir: Depremde kız kardeşi, eniştesi ve iki yeğenini kaybetti.

Nurgül Göksu: Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve torununu kaybetti.

Ramazan Eyigün: Bilirkişi heyetine “mahkemede hesap vereceksiniz, yargılanacaksınız” diye mail attı.

Savcılığın talimatıyla şikâyet edilen bazı isimlerin ifadeleri alınmaya başlandı; diğer isimlerin de önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılması bekleniyor.

BirGün haberde ayrıca bilirkişi heyetinin dilekçesinde, haklarında olumsuz haber yaptıkları belirtilen Yeni Akit ve Yeni Şafak için ise şikâyet yoluna gidilmediğini, bu gazetelerin muhabir ve yöneticileri hakkında başvuru yapılmadığının görüldüğünü aktardı.

(HA)