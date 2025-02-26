Bilirkişi S.B. hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, bilirkişi S.B. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Gelişmeyi, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun yaptığı paylaşımda, “İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine bilirkişi Satılmış B. hakkında disiplin soruşturması açtı” dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Harami arayacağına önce etrafına baksın. Çok iyi biliyorlar ki asıl mesele henüz ortaya çıkmadı” demişti.

Bu açıklamaların ardından Saraçhane’de basına konuşan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın sözlerinde bahsettiği "heybedeki büyük turpun", İBB’ye ilişkin davalara atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından hakkında soruşturma başlatıldı ve 31 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. 15 gün sonra hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve bilirkişi S.B. hakkındaki sözleri gerekçe gösterilerek, yedi yıl dört aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Bu süreçte, bilirkişi soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da tutuklandı.

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(EMK)