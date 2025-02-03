Bilirkişi raporu dosyaya girdi: Cesedin başka yere sürüklenmesi mümkün

Van'da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin'in cansız bedeninin Mollakasım Mahallesi'ne sürüklenerek mi yoksa taşınarak mı geldiğinin öğrenilmesi için bilirkişi raporu talep etmişti.

AA’nın haberine göre; Başsavcılığın talebi üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı rapor hazırladı.

Dosyaya eklenen raporda, "Rojin’in cansız bedeninin son görüldüğü yerden akıntıyla başka yere sürüklenebilmesinin mümkün olduğu" belirtildi.

Raporda, Rojin Kabaiş'in kamerada görünen kayıp terliklerinin de gölün her yerinde olabileceği ifade edildi.

Raporda özetle şu ifadeler yer aldı:

Başka bir bulgu mevcut değil ise Rojin Kabaiş'in son görüldüğü yerden cansız bedeninin son görüldüğü yere kadar Van Gölü içerisinde akıntıyla sürüklenebileceği, bu mesafede eşyalarının ve cansız bedeninin bulunmasının nedeninin farklı yoğunluk ve kütlelere sahip ceset ve eşyaların su içinde asılı kalma ve su yüzeyine çıkma duruma göre değişen akıntı ve rüzgarla sürüklenme etkisi olabileceği değerlendirilmiştir.

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Suyun yoğunluğuna göre daha düşük yoğunluğa sahip plastik malzemeler su üzerinde durabilirler. Plastik malzemeden üretilmiş terliğin kıyıda-sığ suda iken ayaktan çıkarak göl içerisinde bedenden ayrı olarak hareket etmiş olma ihtimali yüksektir. Bu malzemeler yakın kıyıda dalga etkisiyle kıyıya atılmış olabileceği gibi akşam saatlerinde soğuyan karadan göle doğru esen kara meltemi (bu durum tüm su alanları için geçerli bir meteorolojik bir durumdur) ile kıyıdan açığa doğru bedenden çok daha hızlı sürüklenerek açık su alanlarına, merkezi girdap alanlarına taşınmış olma ihtimali yüksektir.

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"Birden fazla değişkenin etkili olduğu bu tür durumlarda, cesedin akıntıyla sürüklenmesi muhtemel yerler ortaya konabilse bile cesedin sürüklenme sırasında ve kıyıya vururken alacağı tam pozisyonu hesaplamak çok karmaşık bir formülasyon gerektireceğinden pek olası görülmemektedir. Mevcut vakada bu süre ve koşullar altında cesedin yüzüstü veya sırtüstü kıyıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatini bildirir kurul raporudur."