Bilirkişi iddiayı çürüttü: Zeydan yasaklı bölgeden 13 kilometre uzaktaydı

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın, 2015'te Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde canlı kalkan eylemine katılarak, "yasak bölgeye girdiği" iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Zeydan’ın avukatları, yargılamaya konu edilen “yasaklı bölgeye girdiği” iddiasına ilişkin bilirkişi raporu istenmesini talep etti.

MA’nın haberine göre; mahkeme kararının ardından keşif için bilirkişi tayin edildi. 7 Ocak’ta tamamlanan bilirkişi raporu, 16 Ocak’ta dosyaya girdi.

Bilirkişi: Zeydan yasaklı bölgeye 13 kilometre uzakta

Bilirkişi raporunda; Zeydan'ın söz konusu bölgeden 13 kilometre uzakta olduğu tespitine yer verildi. Ancak rapora rağmen savcı, dün görülen duruşmada, bu iddiadan dolayı "örgüte bilerek isteyerek yardım etmekten" hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Raporda, Zeydan'ın durdurulduğu Kamışlı Karakolu ile yasaklı bölge olan Veregöz arasında yapılan ölçümler, uydu görüntüleri çakıştırılması, kroki, zemin ölçü değerleri dikkate alınarak teknik değerlendirme yapıldı.

Raporda, yapılan hesaplamada Zeydan'ın durdurulduğu yer olan karakol ile yasaklı bölge arasındaki mesafenin yaklaşık 13 kilometreden fazla olduğuna yer verildi. Raporda, yasaklı bölgenin başlangıç noktası ile Veregöz bölgesinin iç kısmından alınan konum bilgisinin arasındaki mesafenin ise yaklaşık 21 kilometre olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"Yasaklı bölgede kontrol noktası var"

Geçişlerin askerin kontrolüne tabi olduğuna işaret edilen raporda, keşif heyetinin keşif bölgesine geçine dair bizzat gözlemleri yer aldı. "(…) keşif günü keşif aracıyla Kamışlı Karakolu'nu geçerek dağlıca güzergahında yasaklı bölgenin başına gelindi, bölgeye ulaşımın kamışlı karakolundan kontroller yapıldıktan, geçişlere izin verildikten sonra bölgeye araç ile ulaşımın etkin olduğu kanaatindeyim. Ayrıca haritada gösterildiği şekilde yolun çevresindeki arazinin dağlık topoğrafik yapının engebeli olduğu tespit edilmiştir. Yasaklı bölgenin başlangıç noktasında da kontrol noktasının bulunduğu yerde geçişlerin kontrole tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Yasaklı bölgenin başlangıç noktasından Veregöz ve Kepeir Yaylası'na geçişlerin arazi şartlarından dolayı etkin olmadığı kanaatindeyim" denildi.

"Yasaklı bölgeye ulaşım yok"

Raporda, bilirkişi şu ifadelere yer verdi: "(…) sanığın durdurulduğu yer ile yasaklı bölgenin başlangıç noktasına olan uzaklığı yaklaşık 13,6 km olduğu, yasaklı bölgenin başlangıç noktasından Veregöz iç kısımlardaki gidilebilen kısımdaki yaklaşık 2,1 km kısmının da olay günü göz önünde bulundurularak bölgenin topoğrafik yapısı ve sanığın Kamışlı Karakolu’nun önünde olduğu, geçişine izin verilmediğini göz ününde bulundurularak, yasaklı bölgeye ulaşımın olmadığı bölgeye, ulaşımın etkin olmayacağı kanaatindeyim."

Ne olmuştu? Abdullah Zeydan hakkında milletvekili olduğu 2015-2016 yılları arasında yaptığı konuşmalar ve partisinin düzenlediği eylem etkinliklere katılmaktan dolayı; "örgüt propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma" ile "örgüte üyesi olmak", "örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçlamalarıyla fezleke hazırlandı. 2016 yılında Anayasa'nın dokunulmazlığı düzenleyen 83'üncü Maddesi'nde yapılan geriye dönük bir değişiklikle Zeydan'ın dokunulmazlığı kaldırılarak, tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeydan hakkında, "örgüte bilerek yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianameler, Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek davaya dönüştü. Ancak Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin güvenlik gerekçesiyle davanın Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesine karar verdi. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılaması sonucu Zeydan'a "yasak bölgeye girdiği" gerekçesiyle "örgüte yardım etmek" iddiasından 5 yıl, "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle ise "basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Zeydan'ın avukatlarının verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etmesi üzerinde dosya Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf, "savunma hakkının kısıtlandığı" gerekçesiyle Zeydan hakkındaki hapis cezasını bozdu. Yerel mahkemenin yeniden yapılan yargılamada daha önce verdiği hapis cezasında ısrar etmesi üzerinde dosyanın temyiz edildiği İstinaf Mahkemesi, cezayı onadı. Bunun üzerine avukatlar, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise, 26 Mayıs 2021'de "örgüt propagandası yapmaktan" verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararını onadı. Yargıtay, "yasak bölgeye girdiği" iddia edilip, "örgüte yardım etmek" iddiasından verilen 5 yıl hapis cezasını bölgede keşif yapılmayarak, Zeydan'ın yasaklı bölgede bulunduğuna dair iddialar için gerekli incelemeler yapılmadığı için bozdu. Böylelikle yargılama yeniden başladı.

(RT)