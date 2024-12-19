ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 13:16
2 dk Okuma

Bilirkişi de Nourtani'nin organlarına ne olduğu sorusuna yanıt veremedi

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışırken öldürülen Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani için yeni bilirkişi yeni rapor hazırladı. Rapora göre Nourtani'nin bedeni öldükten sonra yakılmış. Ancak 'böbreğine ne olduğu' sorusu halen güncelliğini koruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bilirkişi de Nourtani'nin organlarına ne olduğu sorusuna yanıt veremedi

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinin, bilimsel mütalaadaki iddialarla dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınması talebi üzerine Adli Tıp Kurumunca hazırlanan 20 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda; Nourtani'nin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilirken, bacağındaki kemik deformasyonlarının yanığa bağlı oluştuğunun tespiti yapıldı.

Radyolojik görüntülemelerin üst kurul tarafından yapılan değerlendirmesinde, orbita lateral duvarda (göz küresini çevreleyen ve koruyan kemik yapının bir parçası) tespit edilen kırık dışında kemik dokularda kırık tespit edilmediği, bacaktaki defektif (hasar) görünümün yanığa bağlı oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca otopsisinde göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğundan iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, göğüs ve batın içi organlarda gerekli makroskopik, histopatolojik ve travmatik değişimler açısından inceleme yapılamadığı kaydedildi.

Raporda, "Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihiyle uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 Acil Servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadesine yer verildi.

Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına ise yarın devam edilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Nourtani'nin iç organları yanmıştı ve sol böbreği yoktu. Böbreğin alınıp alınmadığı bilinmiyor. Ancak Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki'nin ifadesine göre patronlardan Enver G. olaydan bir süre önce Nourtani'ye 20 bin dolara böbreğini satmasını teklif etmiş.
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
16 Kasım 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Vezir Mohammad Nourtani Mohammad Nourtani
ilgili haberler
Zonguldak'ta yakılarak öldürülen işçi: Nourtani'nin organlarının çalındığı şüphesi güçleniyor
19 Eylül 2024
/haber/zonguldak-ta-yakilarak-oldurulen-isci-nourtani-nin-organlarinin-calindigi-suphesi-gucleniyor-299835
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
22 Mart 2024
/haber/zonguldakta-oldurulen-afganistanli-maden-iscisi-savcilik-6-saniga-muebbet-hapis-istedi-293351
ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
16 Kasım 2023
/haber/komur-kuregiyle-dovulup-hic-maas-odenmeden-gonderilen-afganistanli-isciler-var-287971
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
14 Kasım 2023
/yazi/herkesin-islenecegini-bildigi-bir-cinayetin-oykusu-kacak-ocaklar-287865
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Zonguldak'ta yakılarak öldürülen işçi: Nourtani'nin organlarının çalındığı şüphesi güçleniyor
19 Eylül 2024
/haber/zonguldak-ta-yakilarak-oldurulen-isci-nourtani-nin-organlarinin-calindigi-suphesi-gucleniyor-299835
Afganistanlı işçiyi ‘kaçak maden ocağı kapanmasın’ diye yakmışlar
30 Mayıs 2024
/haber/afganistanli-isciyi-kacak-maden-ocagi-kapanmasin-diye-yakmislar-295934
Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi
22 Mart 2024
/haber/zonguldakta-oldurulen-afganistanli-maden-iscisi-savcilik-6-saniga-muebbet-hapis-istedi-293351
ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
16 Kasım 2023
/haber/komur-kuregiyle-dovulup-hic-maas-odenmeden-gonderilen-afganistanli-isciler-var-287971
Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar
14 Kasım 2023
/yazi/herkesin-islenecegini-bildigi-bir-cinayetin-oykusu-kacak-ocaklar-287865
Sayfa Başına Git