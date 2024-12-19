Bilirkişi de Nourtani'nin organlarına ne olduğu sorusuna yanıt veremedi

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinin, bilimsel mütalaadaki iddialarla dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınması talebi üzerine Adli Tıp Kurumunca hazırlanan 20 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda; Nourtani'nin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilirken, bacağındaki kemik deformasyonlarının yanığa bağlı oluştuğunun tespiti yapıldı.

Radyolojik görüntülemelerin üst kurul tarafından yapılan değerlendirmesinde, orbita lateral duvarda (göz küresini çevreleyen ve koruyan kemik yapının bir parçası) tespit edilen kırık dışında kemik dokularda kırık tespit edilmediği, bacaktaki defektif (hasar) görünümün yanığa bağlı oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca otopsisinde göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğundan iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, göğüs ve batın içi organlarda gerekli makroskopik, histopatolojik ve travmatik değişimler açısından inceleme yapılamadığı kaydedildi.

Raporda, "Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihiyle uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 Acil Servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadesine yer verildi.

Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına ise yarın devam edilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Nourtani'nin iç organları yanmıştı ve sol böbreği yoktu. Böbreğin alınıp alınmadığı bilinmiyor. Ancak Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki'nin ifadesine göre patronlardan Enver G. olaydan bir süre önce Nourtani'ye 20 bin dolara böbreğini satmasını teklif etmiş.

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(HA)