Bilinmeyen mi?: Pêvajo

bianet Kurdî olarak, 2025 yılının en çok kullanılan kelimelerini sizler için derledik.

Hazırladığımız Kürtçe kelime kartlarıyla hem dilin günlük kullanımını görünür kılmayı hem de tarihsel ve politik bağlamda yaşanan anadili adaletsizliğine dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

Yılın kelimeleri

Bu yılın öne çıkan Kürtçe kelimeleri şöyle:

Pêvajo (Süreç), Çareserî (Çözüm), Mafê Hêviyê (Umut Hakkı), Çekdanîn (Silah bırakma), Mafên Zarokan (Çocuk hakları), Ajalên Li Kolanan Dijîn (Sokakta yaşayan hayvanlar), Aştî (Barış), Dadgeh (Mahkeme), Qeyûm (Kayyım), Xizanî (Yoksulluk), Desteserkirin (Gözaltına alınmak), Tûndkarî (Şiddet).

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

Kürtçenin “bilinmeyen dil” olarak geçmesi konusu, Türkiye’deki dil politikalarının, tutanak tutma pratiklerinin ve Kürtçeye yönelik tarihsel yaklaşımın bir sonucu. 1990’lardan 2000’lerin başına kadar Meclis kürsüsünde yapılan Kürtçe konuşmalar, resmî tutanaklara “bilinmeyen bir dilde yapılan ifadeler” şeklinde geçmiştir. 2008 sonrasında ise bu ifade terk edilerek, daha muğlak bir biçimde “Türkçe olmayan bir dilde bir takım kelimeler” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Kürtçe, resmî kayıtlarda açıkça adlandırılmaktan hâlâ kaçınılan bir dil. Yani Türkiye’de Türkçe dışındaki diller “bilinmeyen” olarak kalmaya devam ediyor.

(AY/TY)