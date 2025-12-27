ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:00 27 Aralık 2025 00:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 00:00 27 Aralık 2025 00:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Bilinmeyen mi?: Pêvajo

2025 yılının Kürtçe kelimeleri: Pêvajo, Çareserî, Mafê Hêviyê, Çekdanîn, Mafên Zarokan, Ajalên Li Kolanan Dijîn, Aştî, Dadgeh, Qeyûm, Xizanî, Desteserkirin, Tûndkarî.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bilinmeyen mi?: Pêvajo
"Beriya Şevê /Before The Night /Geceden Önce" filminden bir kare.

bianet Kurdî olarak, 2025 yılının en çok kullanılan kelimelerini sizler için derledik.

Hazırladığımız Kürtçe kelime kartlarıyla hem dilin günlük kullanımını görünür kılmayı hem de tarihsel ve politik bağlamda yaşanan anadili adaletsizliğine dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

Yılın kelimeleri

Bu yılın öne çıkan Kürtçe kelimeleri şöyle:

Pêvajo (Süreç), Çareserî (Çözüm), Mafê Hêviyê (Umut Hakkı), Çekdanîn (Silah bırakma), Mafên Zarokan (Çocuk hakları), Ajalên Li Kolanan Dijîn (Sokakta yaşayan hayvanlar), Aştî (Barış), Dadgeh (Mahkeme), Qeyûm (Kayyım), Xizanî (Yoksulluk), Desteserkirin (Gözaltına alınmak), Tûndkarî (Şiddet).

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

Kürtçenin “bilinmeyen dil” olarak geçmesi konusu, Türkiye’deki dil politikalarının, tutanak tutma pratiklerinin ve Kürtçeye yönelik tarihsel yaklaşımın bir sonucu. 1990’lardan 2000’lerin başına kadar Meclis kürsüsünde yapılan Kürtçe konuşmalar, resmî tutanaklara “bilinmeyen bir dilde yapılan ifadeler” şeklinde geçmiştir. 2008 sonrasında ise bu ifade terk edilerek, daha muğlak bir biçimde “Türkçe olmayan bir dilde bir takım kelimeler” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Kürtçe, resmî kayıtlarda açıkça adlandırılmaktan hâlâ kaçınılan bir dil. Yani Türkiye’de Türkçe dışındaki diller “bilinmeyen” olarak kalmaya devam ediyor.

(AY/TY)

