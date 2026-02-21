ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 14:57 21 Şubat 2026 14:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 17:22 21 Şubat 2026 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

KURDÎ

Bilinmeyen mi?

Bu hafta 21 Şubat Dünya Anadili Günü’ne özel Kürtçe kelime kartları hazırladık: Zimanê Dayîkê / Zikmakî, Ziman, Xwebûn, Nasname, Perwerdehî, Peyv, Bişavtin, Pirzimanî.

BİA Haber Merkezi

"İki Dil Bir Bavul" filminden bir kare

Yasaklanıp inkâr edilen ve asimilasyona uğrayan Kürtçe için, 21 Şubat Dünya Anadili Günü’ne özel Kürtçe kelime kartları hazırladık.

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir, ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde Kürtçe kelimeleri öğrenerek bu suçu işleyelim.

Bu haftanın kelimeleri:

  • Zimanê Dayîkê / Zikmakî (Anadili)
  • Ziman (Dil)
  • Xwebûn(Varoluş)
  • Nasname (Kimlik)
  • Perwerdehî (Eğitim)
  • Peyv (Kelime)
  • Bişavtin(Asimilasyon)
  • Pirzimanî(Çok dilli)
Kürtçenin “bilinmeyen dil” olarak geçmesi konusu, Türkiye’deki dil politikalarının, tutanak tutma pratiklerinin ve Kürtçeye yönelik tarihsel yaklaşımın bir sonucu. 1990’lardan 2000’lerin başına kadar Meclis kürsüsünde yapılan Kürtçe konuşmalar, resmî tutanaklara “bilinmeyen bir dilde yapılan ifadeler” şeklinde geçmiştir. 2008 sonrasında ise bu ifade terk edilerek, daha muğlak bir biçimde “Türkçe olmayan bir dilde bir takım kelimeler” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Kürtçe, resmî kayıtlarda açıkça adlandırılmaktan hâlâ kaçınılan bir dil. Yani Türkiye’de Türkçe dışındaki diller “bilinmeyen” olarak kalmaya devam ediyor.

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe dil hakları kurdî 21 şubat anadili günü kürtçe eğitim
