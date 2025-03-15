ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
bianet
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2025 00:00
1 dk Okuma

KURDÎ

Bilinmeyen mi?

Bu haftaki Kürtçe kelime grubumuz: Bîr, Bang, Peyam, Danûsitandin, Piştgirî / Hevgirtin, Peyman.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta doğa içinde, taşlık ve ağaçlarla kaplı bir alanda iki kişi selamlaşıyor. Bir adam at üzerinde oturuyor, diğer adam ise yerde durarak ona elini uzatıyor. İkisi de kalın kürk paltolar giymiş, başlarında da kürklü şapkalar var. At, kahverengi-beyaz desenli, eyerinde kırmızı bir örtü bulunuyor. Arka planda büyük dağlar yükseliyor, gökyüzü ise açık ve bulutsuz. Fotoğrafın üst kısmında Kürtçe #biaPeyvênKurdî (Kürtçe Kelimeler Gel) yazısı, alt kısmında ise Türkçe #biaKürtçeKelimeler yazısı yer alıyor. Bu, Kürtçe kelimeleri öğrenmeye teşvik eden bir içerik gibi görünüyor.
Görsel: Hiner Saleem'in "Tatlı Biber Diyarım" filminden bir kare.

bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta beş yeni kelimeyle ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.

Bu haftanın kelimeleri:

Bîr (Hafıza)
Bang (Çağrı)
Peyam (Mesaj)
Danûsitandin (Müzakere)
Piştgirî / Hevgirtin (Dayanışma)
Peyman (Anlaşma)

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir; ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

(AY/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git