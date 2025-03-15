KURDÎ
Bilinmeyen mi?
Bu haftaki Kürtçe kelime grubumuz: Bîr, Bang, Peyam, Danûsitandin, Piştgirî / Hevgirtin, Peyman.
bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.
Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta beş yeni kelimeyle ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.
Bu haftanın kelimeleri:
Bîr (Hafıza)
Bang (Çağrı)
Peyam (Mesaj)
Danûsitandin (Müzakere)
Piştgirî / Hevgirtin (Dayanışma)
Peyman (Anlaşma)
Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir; ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!
(AY/TY)
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