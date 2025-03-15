Bilinmeyen mi?

bianet olarak Kürtçe kelime kartları hazırlamaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle okurlarımızı, her hafta beş yeni kelimeyle ve kelime grubuyla tanıştırmak istiyoruz.

Bu haftanın kelimeleri:

Bîr (Hafıza)

Bang (Çağrı)

Peyam (Mesaj)

Danûsitandin (Müzakere)

Piştgirî / Hevgirtin (Dayanışma)

Peyman (Anlaşma)

Elbette bu kartlarla da Kürtçe öğrenmek “suç” sayılabilir; ama en azından oldukça eğlenceli bir suç!

(AY/TY)