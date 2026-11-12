Bilimsel raporlar iddiaları çürüttü: Tarlabaşı Toplum Merkezi yöneticisine beraat

*Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrarlayarak iki yöneticiye de ceza istedi. Savunmasını yapan yönetim kurulu başkanı, derneğin 2007'den beri mahalle sakinlerine yönelik çalıştığını, doğrudan LGBTİ+ hakları örgütü olmadığını ancak bu hakları insan hakları bağlamında desteklediğini söyledi. Denetim raporunun gerçek dışı olduğunu, kendisi hakkında 2021 ve 2026'da iki takipsizlik kararı bulunduğunu belirtti. Avukatlar Bilge Batur ve Selman Cansu Demir, suçlamalara konu dergi ve çalışmaların müvekkilin görev süresinde gerçekleşmediğini, bilimsel mütalaanın iddiaları çürüttüğünü, dosyada somut suç ve delil bulunmadığını savundu.

*İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nin iki yöneticisi 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na muhalefet iddiasıyla yargılanıyor. İddianame, derneğe 2021'de yapılan denetimde tespit edildiği öne sürülen usul eksikliklerine, internet yayınlarına ve sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin yöneticilerine açılan dava Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı bir önceki duruşma ile aynı mütalaayı verdi. İki yöneticiye de ceza verilmesini istedi.

Kimlik tespitinin ardından saat 10.47’de başlayan duruşmada savunmasını yapan dernek yönetim kurulu başkanı,haklarındaki iddiaları reddederek beraatini talep etti. Derneğin 2007 yılından bu yana yoksulluk içinde yaşayan mahalle sakinlerine yönelik faaliyetler yürüttüğünü belirten yönetici, çocukların ve kadınların bir araya gelebileceği güvenli alanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Çocuğun üstün yararını gözetiyoruz”

Derneğin çalışma ilkelerine ve faaliyet alanlarına değinen yönetici, doğrudan LGBTİ+ hakları üzerine çalışan bir örgüt olmadıklarını, ancak insan hakları, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı. Geçen celsede dinlenen mahalleli tanıkların da bu durumu doğruladığını hatırlatan yönetici, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“2007’den beri bu alanda çalışıyoruz, seneye 20’nci yılımız olacak. Kültür-sanat temelli sosyal faaliyetler ve geziler yapılan bir merkeziz. Mahalle sakinlerinin çeşitli haklarına erişmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre hareket eden, çocuğun üstün yararını gözeten bir derneğiz. Hatta 2007’deki çalışmalarımızla takdir ve teşekkür almış bir derneğiz.”

“Sosyal medyada hedef gösterildik, denetim raporu gerçek dışı”

Derneğin bazı çalışmalarının yazılı basında ve sosyal medyada gerçek dışı şekilde çarpıtıldığını savunan yönetici, bu paylaşımların ardından derneğin denetime alındığını belirtti. Yetişkinlere yönelik planlanan LGBTİ+ hakları atölyesinin bağlamından koparılarak hedef gösterildiğini dile getiren yönetici, 2021 tarihli dernek denetçileri raporuna tepki gösterdi:

“Dosyada da belirttiğimiz gibi denetim raporundaki isnatlar doğru değildir ve hukuki dayanağı yoktur. Derneğimizi ‘pek çok suçun işlendiği bir merkez’ olarak tanımlamışlar fakat ortada gösterilen hiçbir suç yok. Bana yöneltilen isnatlar kapsamında hangi faaliyetin ne zaman gerçekleştiğini, delillerinin ne olduğunu biz göremedik. Denetim raporundaki ve iddianamedeki isnatları hiçbirimiz anlamadık.”

“Aynı isnatlara ilişkin iki takipsizlik kararı var”

Hakkında 2021 ve 2026 yıllarında verilen iki ayrı takipsizlik kararı bulunduğunu ve bu kararların mevcut dosyadaki iddialarla aynı temele dayandığını mahkeme heyetine sunan yönetici, bu kararların da dikkate alınmasını istedi.

“Örgütlenme özgürlüğümüz zedeleniyor”

Yargılama sürecinin dernek çalışmalarına ve mahalle sakinlerine verdiği zarara dikkat çeken yönetici, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçen celsede tanıkların da belirttiği gibi derneğimizin mahalleye katkıları ve bu süreçte derneğin yokluğunun yarattığı eksiklik burada anlatıldı. Bu dava ne yazık ki örgütlenme özgürlüğümüzü çok büyük ölçüde zedelemektedir. Bu sürecin kişisel ve toplumsal etkilerinden en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Biz bu süreçte çocukları destekleyecek faaliyetler yapmak yerine bu soruşturmalarla uğraşıyoruz. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyor, beraatimi talep ediyorum.”

Savcı sordu: “LGBTİ+ hakları alanında çalışmıyoruz dediniz destekleyici çalışmalarda bulundunuz mu?” Yönetici: LGBTİ+ haklarını insan hakları bağlamında destekliyoruz. Savcı: Destekliyorsunuz yani? Yönetici: LGBTİ+ haklarını insan hakları bağlamında destekliyoruz. Hakim: Bu sizin görüşünüz mü derneğin görüşümü mü? Yönetici: Biz asıl olarak çocuk alanında çalışıyoruz. LGBTİ+ haklarını insan hakları bağlamında değerlendiriyoruz Çalışmalarımızın ana konusu kadın ve çocuk hakları ve yoksullukla mücadele.

Avukat Bilge Batur: “İddialar, bilimsel mütalaa çürütüldü”

Duruşmada müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek söz alan Avukat Bilge Batur, suçlamalara konu edilen dergi ve çalışmaların müvekkilinin görev süresinde gerçekleşmediğini vurguladı. Dosyaya sunulan denetim raporunun güncel olmadığını ifade eden Batur, davanın açılmasının dahi hukuka aykırı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Savunmasında dosyaya sundukları bilimsel mütalaaya dikkat çeken Batur, bu raporda cinsel yönelimin dışarıdan empoze edilebilecek bir durum olmadığının ortaya konduğunu ve iddiaların bu yolla çürütüldüğünü belirtti. Ayrıca dinlenen tanıkların da "izinsiz eğitim" suçlamasını boşa çıkardığını ifade etti.

Derneğin kapalı kalmasının mahalleyi olumsuz etkilediğinin hem müvekkili hem de tanık beyanlarıyla ortaya konduğunu hatırlatan Batur, verilecek bir cezanın örgütlenme özgürlüğüne darbe vuracağını söyleyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Avukat Selman Cansu Demir de şöyle dedi: “Tamamen yanıltılmış beyanlarla bu dosya açıldı. Sosyal medya linci ile buradayız. Denetim raporu iddianameye dönüştü, iddianame mütalaaya dönüştü. Deliller bu betim raporunu doğrulamadı. suçlar ve uygun failler bulunmaya çalışıldı ve sonda dönüp baktığımızda mütalaada birtakım kanunların arka arkaya sıralandığını ve yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle de müvekkilin suçlandığını görüyoruz.”

Hukuki değerlendirmesini çarpıcı örneklerle somutlaştıran Avukat Demir kanunun suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulmasını yasakladığını hatırlattı. Batur, bir derneğin suç kapsamına girebilmesi için ya Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanmış bir amacının ya da tek başına suç sayılan somut bir fiilinin bulunması gerektiğini vurguladı.

Durumu açıklamak için mahkeme heyetine üç farklı varsayımsal dernek örneği sunan Demir, ilk olarak zorla çalıştırma yasağına değindi. "Ev Gençliğine Son Derneği" adıyla bir yapı kurulup ailelere "Çalışmayan çocuklarınızı getirin,istemeseler de meslek kazandıralım" denmesi halinde bunun Anayasa'nın 18. maddesindeki zorla çalıştırma yasağına açıkça aykırı olacağını ifade etti.

İkinci örnekte ise özel hayatın gizliliğine dikkat çeken Demir, "Evlilikte Sadakati Koruma Derneği" gibi bir oluşumun aldatan kişileri tespit edip ifşa etmesinin Anayasa'nın 20. maddesine takılacağını belirtti. Batur, üçüncü örnek olarak da bir dernek binasında kumar oynatılmasını göstererek, bu durumda doğrudan Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinin devreye gireceğini ve eylemin açıkça suç teşkil edeceğini dile getirdi.

Verdiği bu örneklerin ardından sözü müvekkilinin yönetim kurulu başkanı olduğu Toplum Merkezi’ne getiren Demir ,iddianameye ve mütalaaya şu sorularla itiraz etti: "Şimdi aynı soruları Toplum Merkezi için soralım: Bu derneğin hangi amacı, Anayasa’nın veya kanunların hangi hükmüyle açıkça yasaklanmış durumda? Ortadaki hangi somut fiil suç teşkil ediyor?”

Savunmasında dosyadaki bilimsel verilere ve delil durumuna dikkat çeken Avukat Demir, mahkemeye sunulan ayrıntılı bilirkişi raporunu ve mütalaayı hatırlattı. Bu bilimsel raporlarda LGBT kimliğinin dışarıdan empoze edilemeyeceğinin,propagandasının yapılamayacağının ve insanların bir başkasını görmekle cinsel yöneliminin değişmeyeceğinin açıkça ortaya konduğunu belirten Demir, mahkemenin bu bilimsel bulgulara ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

Dosyanın içeriğini "dosyada ne var, ne yok" karşılaştırmasıyla özetleyen Demir, yargılamanın temelini oluşturan hiçbir somut sorunun yanıtlanmadığını vurguladı. Müvekkilinin gerçekleştirdiği ileri sürülen eylemin ne olduğunun, ne zaman ve nasıl gerçekleştiğinin, hangi kanun hükmünde suç olarak tanımlandığının ve suç kastını gösteren delillerin dosyada bulunmadığını söyledi.

Demir, dosyada yer almayan ve var olan unsurları şu sözlerle sıraladı: "Müvekkilim tarafından hazırlanan, yayınlanan veya onaylanan bir içerik yok. Cinsel yöneliminin etkilendiği ileri sürülen tek bir çocuk ya da böyle bir etkinin meydana geldiğini gösteren bilimsel bir bulgu yok. Buna karşılık dosyada ne var? 12 sene öncesine ait olduğu sosyal medya içeriklerinden görülen bir dergi, hedef kitlesi yanlış belirlenen çalışmalar, çocuklara yönelikmiş gibi değerlendirilen yetişkin eğitimleri ve doğrulanmamış basın haberleri var."

Mahkeme, yöneticilerden birine ulaşılamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verirken, savunmasını yapan yönetici hakkında beraat kararı verdi.