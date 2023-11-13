Bilim insanı Prof. Dr. Aral Okay hayatını kaybetti

Dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Aral Okay 70 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı ile Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü eski müdürü, emekli öğretim üyesi olan Okay, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki yazlığında 6 Kasım 2023 Pazartesi günü rahatsızlandı.

Kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından, İstanbul’a Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine getirildi.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Okay, 12 Kasım 2023 Pazar günü öğlen saatlerine doğru hayatını kaybetti. Okay’ın cenazesi 13 Kasım 2023 Pazartesi günü İkindi namazına müteakiben İTÜ Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak

Artüz: Jeolojiye çok değerli katkıları olan bir bilim insanıydı

Okay’la Şarköy’de komşu olan ve Marmara Denizi araştırmaları ile bilinen MAREM proje lideri Hidrobiyolog Levent Artüz “Pazartesi günü kalp durması sonucu fenalaşınca Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdık. Burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul’a sevk edildi. Pazar günü kaybettik. Babası da jeoloji profesörüydü. Jeoloji bilimine çok değerli katkıları olmuş, önemli bir bilim insanının kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.

JMO: Derin üzüntüsü içerisindeyiz

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu da Okay’ın ölümü üzerine bir açıklama yaptı:

Yaptığı temel jeoloji araştırma çalışmaları ile yayınladığı makalelerle sadece ülkemizde değil, dünyada da saygın bir bilim insanı olan değerli hocamız Prof. Dr. Aral OKAY, ülke yerbilimleri camiasının yanı sıra, meslek odamızda da başta Türkiye Jeoloji Kurultayı Başkanlığı dahil, çok sayıda etkinliğin düzenlenmesinde görevler alarak mesleğin ve meslektaşlarımızın gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Jeoloji bilim ve mühendisliğinin ülkemizde bu günlere gelmesine önemli katkılar sağlayan, Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi, TÜBİTAK ve Odamız Altın Çekiç Bilim Ödülü sahibi, çok sayıda öğrencinin yetişmesine öncülük eden, yayınladığı makalelerle bilgi birikimini gelecek nesillere aktaran Prof. Dr. Aral Okay`ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bilime inanan, çok yönlü kişiliği ve öğrencilerine yaklaşımıyla hep örnek olan Değerli Hocamızı hiç unutmayacağız.

AFAD da sosyal medya hesabından taziye duyurusu yayınlandı.

Dünyanın en etkili bilim insanı listesine kardeşi ile girdi

Okay, Stanford Üniversitesi ile Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier’in 2020’de dünyanın en etkili bilim insanlarını açıklandığını listeye girdi.

66 İTÜ’lü akademisyenle birlikte “Kariyer Boyu Etki” listesine adını yazdırdı.

Yer ve Çevre Bilimleri dalında listeye giren Okay’ın kardeşi Prof. Dr. Oğuz Okay da kimya dalında listeye girmişti.

Türkiye’de 4 kişinin aldığı ödüle sahip

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan Okay, buluşları ve yeni teorileriyle bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına çözümler getiren araştırıcılara verilen "Georg Forster Araştırma Ödülü"ne de layık görüldü.

1968'de TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1992'de Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü, 2002'de TÜBİTAK Bilim Ödülü alan Okay, 1996'da TÜBA Asli Üyesi, 2009'da Amerika Mineraloji Derneği Şeref Üyesi seçildi.

150’yi aşkın bilimsel makalesi bulunan Okay, Doğu Akdeniz bölgesinin jeolojik evrimi ve metamorfik petroloji konusunda yoğunlaşıyordu.

(YO/HA)