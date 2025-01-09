Bilgin ve Daştan Kamışlo'da toprağa verilecek

Kuzey ve Doğu Suriye’de 19 Aralık 2024’te haber yaptıkları Tişrîn Barajı yakınlarında SİHA saldırısı sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan Kamışlo’da (Qamişlo) toprağa verilecek.

Bilgin ve Daştan’ın cenazelerinin ilk önce Kamışlo’dan geçirilerek Mardin’in Nusaybin ilçesinde ailelerine teslim edileceği belirtildi. Fakat sınıra giden ailelere cenazeler verilmedi.

Daha sonra ailelere, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Kuzey ve Doğu Suriye arasında bulunan Sêmalka Sınır Kapısı’ndan cenazelerin verileceği ifade edildi.

Gazetecilerin cenazesini almak için oluşturulan heyet halen sınırı geçemedi

Cenazelerin Sêmalka’dan ailelere teslim edileceği ve Habur Sınır Kapısı’ndan memleketlerine götürüleceği bilgisi verildi.

Bunun üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve aile bireylerinin olduğu heyet, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sınır kapısına gitti.

Fakat Habur Sınır Kapısı'nda üç gün bekletilen heyetin geçişine çeşitli bahaneler öne sürülerek izin verilmedi.

Gazetecilerin cenazelerini almaya giden heyet Silopi’de bekletiliyor

bianet’e konuşan Kamuran Tanhan, “Parti yetkililerimiz, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile çok defa görüştü. ‘Hiçbir sorun yok izin verilecek’ denildi fakat pratik böyle olmadı. Sebepsiz keyfi bir şekilde ailelerle birlikte üç gündür sınırda bekletiliyoruz. Ailelerde, cenazelere daha fazla eziyet edilmemesi adına böyle bir karar aldı. Cenazeler şu an Kamışlo’da morgda bekletiliyor orada defnedilecekler” dedi.

(RT)