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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 17:24
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Bilgin ve Daştan Kamışlo'da toprağa verilecek

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Parti yetkililerimiz, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile çok defa görüştü. ‘Hiçbir sorun yok izin verilecek’ denildi fakat pratik böyle olmadı. Aileler de cenazelere daha fazla eziyet edilmemesi adına, cenazelerin Kamışlo'da defnedilmesine karar verdi" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bilgin ve Daştan Kamışlo'da toprağa verilecek

Kuzey ve Doğu Suriye’de 19 Aralık 2024’te haber yaptıkları Tişrîn Barajı yakınlarında SİHA saldırısı sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan Kamışlo’da (Qamişlo) toprağa verilecek.

Bilgin ve Daştan’ın cenazelerinin ilk önce Kamışlo’dan geçirilerek Mardin’in Nusaybin ilçesinde ailelerine teslim edileceği belirtildi. Fakat sınıra giden ailelere cenazeler verilmedi.

Daha sonra ailelere, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Kuzey ve Doğu Suriye arasında bulunan Sêmalka Sınır Kapısı’ndan cenazelerin verileceği ifade edildi.

Gazetecilerin cenazesini almak için oluşturulan heyet halen sınırı geçemedi
Gazetecilerin cenazesini almak için oluşturulan heyet halen sınırı geçemedi
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Cenazelerin Sêmalka’dan ailelere teslim edileceği ve Habur Sınır Kapısı’ndan memleketlerine götürüleceği bilgisi verildi.

Bunun üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve aile bireylerinin olduğu heyet, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sınır kapısına gitti.

Fakat Habur Sınır Kapısı'nda üç gün bekletilen heyetin geçişine çeşitli bahaneler öne sürülerek izin verilmedi.

Gazetecilerin cenazelerini almaya giden heyet Silopi’de bekletiliyor
Gazetecilerin cenazelerini almaya giden heyet Silopi’de bekletiliyor
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bianet’e konuşan Kamuran Tanhan, “Parti yetkililerimiz, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile çok defa görüştü. ‘Hiçbir sorun yok izin verilecek’ denildi fakat pratik böyle olmadı. Sebepsiz keyfi bir şekilde ailelerle birlikte üç gündür sınırda bekletiliyoruz. Ailelerde, cenazelere daha fazla eziyet edilmemesi adına böyle bir karar aldı. Cenazeler şu an Kamışlo’da morgda bekletiliyor orada defnedilecekler” dedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin
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