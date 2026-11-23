İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi, LGBTİ+ öğrenci kulübü Bilgi Gökkuşağı’nın faaliyetlerini 2026-2027 akademik yılı boyunca askıya aldı. Karara Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gerekçe gösterilirken kulüp, yönergede kendilerine bildirilmeden değişiklik yapıldığını ve düzenledikleri etkinliklerin faaliyet raporunda kabul edilmediğini açıkladı.

Kaos GL'nin haberine göre, Bilgi Gökkuşağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin etkinlik başvurularını gerekçe göstermeden reddettiğini ve daha önce gerçekleştirdikleri bazı etkinliklerin faaliyet raporundan çıkarılmasını istediğini belirtti.

Kulübün paylaştığı yazışmalara göre üniversite yönetimi, HIV/AIDS Atölyesi, "Feminizm ve Sağlamcılık – Normları Sorguluyoruz" atölyesi ve çeşitli öğrenci buluşmalarının faaliyet raporundan çıkarılmasını talep etti.

Diğer öğrenci kulüplerinin ortak etkinlikleri kabul edilirken kendilerinin düzenlediği etkinliklerin sayılmadığını belirten Bilgi Gökkuşağı, şu soruyu yöneltti:

"Etkinliklerimizin çoğunu yaptırmayıp, yaptıklarımızı da keyfi olarak saymazsanız; biz bu asgari etkinlik sayısına nasıl ulaşabiliriz?"

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Etkinlik başvurusuna gerekçesiz ret

Kulüp, 5 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığı "Lubunya Sohbetleri" etkinliğinin de üniversite yönetimi tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildiğini açıkladı.

Öğrencilerin ret kararına ilişkin yazılı açıklama talebine dört gün sonra "Yarın ofise gel konuşalım" yanıtının verildiği belirtildi.

Bilgi Gökkuşağı, Öğrenci Kulüpleri Yönergesi'nin kendilerine duyurulmadan değiştirildiğini ve güncel metnin üniversitenin internet sitesinde yayımlanmadığını da ifade etti.

Kulüp, "Görmediğimiz, duymadığımız, bilmediğimiz yönergeye nasıl uyabiliriz?" diye sordu.

Karara itiraz edildi

Faaliyetlerinin askıya alınmasına karşı üniversite yönetimine itiraz eden Bilgi Gökkuşağı, yönetimden yanıt beklediklerini duyurdu.

Üniversitenin fırsat eşitliği, akademik özgürlük, farklılıklara saygı ve kapsayıcılık ilkelerini hatırlatan öğrenciler, yönetimin uygulamalarının bu ilkelerle çeliştiğini belirtti.

Kulüp, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Merak etme, daha yapacağımız çok şey var. Bir süredir olan sessizliğimiz korkumuzdan değil hazırlığımızdan. Birbirimizi özledik. Yakında kavuşacağız, takipte kal."

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24 öğrenci kulübünün faaliyetleri durduruldu

Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetleri askıya alınan tek öğrenci topluluğu Bilgi Gökkuşağı değil.

Üniversitenin Kadın Çalışmaları Kulübü de 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, 112 aktif üyesi bulunmasına rağmen faaliyetlerinin bir yıl süreyle durdurulduğunu duyurdu. Kulüp, kararın resmen duyurulmayan bir yönerge maddesine dayandırıldığını belirterek itiraz etti.

Öte yandan, aralarında Bilgi Gökkuşağı, Kadın Çalışmaları, İnsan Hakları, Sosyoloji, Tarih ve Kürt Dili ve Tarihi kulüplerinin de bulunduğu 24 öğrenci topluluğu, faaliyetlerin askıya alınmasına karşı ortak açıklama yaptı.

Öğrenciler, yönergedeki değişikliklerin kendilerine bildirilmediğini ve yeni düzenlemelerin geçmiş dönemde gerçekleştirilen etkinliklere uygulandığını belirtti.

Kulüpler, kararların geri çekilmesini, daha önce onaylanan etkinliklerin neden geçerli sayılmadığının açıklanmasını ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini sürdürmesinin önündeki idari engellerin kaldırılmasını istedi.

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Üniversiteye kayyım atanmıştı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına, Eylül 2025'te Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyım atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararla üniversitenin faaliyet izni kaldırılmış, ancak 25 Mayıs'ta yayımlanan yeni kararla bu işlem yürürlükten kaldırılmıştı.

Türkiye'nin ilk LGBTİ+ öğrenci topluluğunun kurulduğu üniversite olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, böylece eğitim faaliyetlerine devam etmişti.

(NÖ)