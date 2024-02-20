Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu

Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) üç dönem milletvekili seçilen, Kars eski Belediye Başkanı, SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için seçim kuruluna başvurdu.

Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" denildi.

*Eylül 2020'de Kobanî Davası kapsamında yürütülen ek soruşturma dosyasından gözaltına alınarak tutuklanan Bilgen'in yerine 2 Ekim 2020'de kayyım atanmıştı.

Kars’ın DEM Parti Belediye Eş Başkan Adayları Arzu Savaş Derman-Kenan Karahancı, CHP Adayı Dündar Gültekin, Cumhur İttifakı Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, Yeniden Refah Partisi (YRP) Adayı Uğur Şen, İYİ Parti Adayı Metin Özad.

(RT)