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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 12:04
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2023 12:04
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Bilecik'te öldürülen köpeklerle ilgili soruşturmada dört kişi tutuklandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dört barınak görevlisi 15 köpeğe iğne yaparak yol kenarına atmakla suçlanıyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/27/bilecik-te-oldurulen-kopeklerle-ilgili-sorusturmada-dort-kisi-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesindeki yol kenarında 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye hayvan barınağındaki görevli beş şüpheliden dördü tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli olan veteriner N.A. ile çalışanlar H.S, M.M.K, A.O.D. ve S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Subaşı: Herkes cezasını çekecek

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan H.S. serbest bırakılırken; savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe çıkarılan N.A, M.M.K, A.O.D. ve S.İ. tutuklandı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olaya karışan üç personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Herkes yaptığının cezasını çekecek," dedi.

Ne olmuştu?

23 Kasım’da Bilecik-Sakarya karayolu 2. Tünel mevkiinde yol kenarında öldürülen köpekleri gören M.A, jandarmaya bilgi verdi. 

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 15 köpekten 14'ünün öldüğü belirlendi. 

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 köpeğe iğne yaparak yol kenarına attıkları iddiasıyla dört barınak görevlisi gözaltına alındı. (TY)

bilecik sokaktaki hayvanlar hayvan barınakları
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20 Ocak 2023
/haber/konya-da-kopegi-iskenceyle-olduren-saniklara-iyi-hal-indirimi-273085
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“İyi barınak gibi bir kavram yoktur”
29 Kasım 2022
/haber/iyi-barinak-gibi-bir-kavram-yoktur-270694
NAMİ TEMELTAŞ YAZDI
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11 Mayıs 2019
/yazi/tedavi-ve-rehabilite-disinda-kullanilan-barinak-hapishanedir-208175
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