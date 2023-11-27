Bilecik'te öldürülen köpeklerle ilgili soruşturmada dört kişi tutuklandı

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesindeki yol kenarında 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye hayvan barınağındaki görevli beş şüpheliden dördü tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli olan veteriner N.A. ile çalışanlar H.S, M.M.K, A.O.D. ve S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Subaşı: Herkes cezasını çekecek

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan H.S. serbest bırakılırken; savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe çıkarılan N.A, M.M.K, A.O.D. ve S.İ. tutuklandı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olaya karışan üç personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Herkes yaptığının cezasını çekecek," dedi.