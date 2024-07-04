Bild: "UEFA Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verecek"

Almanya'nın en yüksek satışlı gazetesi -2024'ün ilk çeyreğinde 1 milyondan fazla- BILD'in haberine göre, Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO24'te iki maçtan men cezasına çarptırılacak.

Salı gecesi Avusturya Milli Futbol Takımı ile çeyrek finale yükselme karşılaşmasında iki korner atışını gole çevirerek Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başarısında en önemli rollerden birini oynayan Demiral'ın maç sonunda başarıyı kutlama adına her iki eliyle yaptığı kurt işareti, siyasal ve dinsel çatışma ve karşıtlıkları futbol sahaları ve stadyumların dışında tutmak üzere sert yaptırımlar açıklamış olan şampiyonanın düzenleyicisi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yöneticilerinin tepkisini çekmişti. Organizasyona ev sahipliği yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de "Bozkurtlar"ın Almanya'da yasaklı bir hareket olduğunu hatırlatmıştı.

BILD "Kurt Selamı"nın aşırı sağcı bir hareket olan “Bozkurtlar”ın el işareti ve simgesi olduğunu ve bu örgütün yıllardır "Almanya'daki Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin -MİT'in Almanya'daki muadili- izlendiğini" yazdı.

Öte yandan UEFA kuralları futbolun kendisiyle bağlantısız siyasal ya da dinsel işaret, söz ve davranışların saha ve stadyumlarda sergilenmesi bakımından sıkı yasaklar ve önlemlerle yüklü.

UEFA kuralları ne diyor? Ana kural olan 2016 tarihli UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16(2)(e) Maddesi, "Bir spor etkinliğine uygun olmayan herhangi bir mesajı, özellikle de siyasi, ideolojik, dini, saldırgan veya kışkırtıcı nitelikteki mesajları iletmek için jestlerin, kelimelerin, nesnelerin veya başka herhangi bir aracın kullanılması"nı yasaklıyor ve yaptırımlar getiriyor. Bu kural oyuncular, taraftarlar ve kulüplerin hepsi için geçerli. Uzmanlar, bu kuralın kapsamının oldukça geniş olduğunda birleşiyor. Kural, siyasal pankart veya bayrakların sergilenmesinden, oyuncuların formalarında sloganlar göstermesine kadar her şeyi kapsıyor. Bir mesaj doğası gereği saldırgan olmasa bile, bir spor etkinliğine uygun görülmediği takdirde yasaklanabiliyor. Daha da önemlisi kulüpler, maçları sırasında görüntülenen bu tür mesajlardan kesinlikle sorumlu tutuluyor. Bu, engelleyemedikleri şeylerden de cezalandırılabilecekleri anlamına geliyor. Örnek olarak taraftarları Katalan bağımsızlık bayrağını salladıkları için FC Barcelona'ya uygulanan yaptırım başta olmak üzere taraftarları siyasi mesajlar sergileyen çeşitli kulüplere uygulanan yaptırımlar gösteriliyor. İfade özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla bu düzenlemelerin gözden geçirilmesi yönündeki çağrılar üzerine UEFA 2016'da bir miktar esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu kabul etmiş olsa da halen temel kısıtlamalar süre gidiyor.

Bu kurallar gereği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında tribünlerde ve sahada siyasi mesajlar yasaklanmıştı.

Bu cezanın ardından Demiral, Cumartesi günü TSİ 22:00'de oynanacak çeyrek finalde Türkiye Milli Futbol Takımında yer alamayacak. Takım çeyrek finali geçerse yarı finalde de oynayamayacak.

Arnavutluk ve Birleşik Krallık'a da cezalar

BİLD'in haberine göre, "UEFA tutarlı bir yaklaşım benimsiyor." Arnavutluk'tan 26 yaşındaki oyuncu Arlind Daku'ya da iki maçtan men cezası verildi. Hırvatistan'a karşı oynanan ve 2-2 biten ikinci grup maçının ardından Arnavutluklu forvet, taraftarları kendisinin de katıldığı milliyetçi tezahüratlarla kışkırtmıştı. UEFA bu davranışı da cezalandırıldı.



Birleşik Krallık'tan, İspanya'da Arda Güler'le birlikte Real Madrid'de oynayan genç Jude Bellingham da para cezası aldı. Bellingham'ın kusuru, belden aşağı jestlerde bulunmak. Ancak BİLD'in haberine göre Bellingham maçtan men yerine para cezası alacak ve en az 20 bin Avro ödeyecek.

(AEK)