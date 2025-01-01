Bilal Erdoğan Filistin yürüyüşünde: Dünyanın uyuduğu bu sabah da biz uyanığız

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunu kapsayan Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenliyor.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde

Sultanahmet, Fatih, Ayasofya, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazı kılan gruplar ardından cami önlerinde toplandı. Ardından kitleler Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

AA'nın haberine göre köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

Yürüyüş boyunca tekbir getiren kalabalık, "Katil İsrail hesap verecek", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları attı.

"Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor"

Galata Köprüsü'ne ulaşan kitleye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan seslendi.

"Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Dünyanın uyuduğu bu sabah da biz uyanığız. Filistin yalnız değil, hep yanlarında olduk, olacağız. Gazze’de soykırımın 453. günü. Siyonist İsrail bebekleri katlediyor. Evlere mazlumların sığındığı sığınaklara alçakça saldırıyor. Batının maskesi Gazze’de düşüyor. Nerede insan hakları, nerede ifade özgürlüğü. Kendilerinde olmayana merhamet göstermediklerini gördük. Biz imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah’ın vaadi Filistin’de gerçekleşecektir. İman varsa sınırsız imkan olduğuna iman edeceğiz. Suriye’den sonra inşallah Gazze’de kuşatmadan zaferle çıkacak.”

(RT)