Bila “Roş Aşana” sersala nû ya Cihûyan pîroz be

Roş Aşana(רֹאשׁ הַשָּׁנָה) sersala nû ya Cihûyan pîroz be. Civata Cihûyan îsal di 23-24ê Îlonê de cejnê pîroz dike ku dikeve sala 5785ê.
Roş Aşana li gorî salnameya Cihûyan weke sersal tê qebûlkirin û ji hêla Cihûyan li hemû cîhane weke cejn tê pîrozkirin.
Roş Aşana 163 roj piştî roja yekem ya Pesahê ye. Roja pirozbahiya wê sal bi sal diguhere. Herî nêz di 5ê Îlonê de, herî dereng jî di 5ê Cotmehê de tê pîrozkirin. Îsal di şeva 23-24ê Îlonê de ye.
Roja ku Roş Aşana tê pîrozkirin qedexeyên roja Şabbatê ango şemiyê derbas dibin ku roja betlane ya Cihûyan e.
Ji bo Şabbatê bi giştî nanê hallayê yê hûnandî, gilover tê çêkirin ku çerxa jiyanê nîşan dide. Sibeha roja duyem a cejnê Li Sînagogê li saza bi navê Şofarê didin. Bi vê daxwaz dikin ku sal baş derbas bibe.
(TY/AY)