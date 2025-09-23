TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 23 Îlon 2025 13:26
 ~ Nûkirina Dawî: 23 Îlon 2025 13:30
1 xulek Xwendin

Bila “Roş Aşana” sersala nû ya Cihûyan pîroz be

23-24ê Îlona îsal destpêka sersala nû ya Cihûyan e ku wê bikevin sala 5785ê. Roş Aşana cejna Cihûyan ango sersala wan a nû pîroz be.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Bila “Roş Aşana” sersala nû ya Cihûyan pîroz be

Roş Aşana(רֹאשׁ הַשָּׁנָה)  sersala nû ya Cihûyan pîroz be. Civata Cihûyan îsal di 23-24ê Îlonê de cejnê pîroz dike ku dikeve sala 5785ê.

Roş Aşana li gorî salnameya Cihûyan weke sersal tê qebûlkirin û ji hêla Cihûyan li hemû cîhane weke cejn tê pîrozkirin.

Roş Aşana 163 roj piştî roja yekem ya Pesahê ye. Roja pirozbahiya wê sal bi sal diguhere. Herî nêz di 5ê Îlonê de, herî dereng jî di 5ê Cotmehê de tê pîrozkirin. Îsal di şeva 23-24ê Îlonê de ye.

Roja ku Roş Aşana tê pîrozkirin qedexeyên roja Şabbatê ango şemiyê derbas dibin ku roja betlane ya Cihûyan e.

Ji bo Şabbatê bi giştî nanê hallayê yê hûnandî, gilover tê çêkirin ku çerxa jiyanê nîşan dide. Sibeha roja duyem a cejnê Li Sînagogê li saza bi navê Şofarê didin. Bi vê daxwaz dikin ku sal baş derbas bibe.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
roş aşana cejn cihû
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê