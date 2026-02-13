TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.02.2026 12:23 13 Sibat 2026 12:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.02.2026 12:25 13 Sibat 2026 12:25
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bila Roja Radyoyê ya Cîhanê pîroz be!

Li gorî Lêkolîna Xûyên Bikaranîna Medyayê ya Medyametreyê a RTUKê, li Tirkiyeyê rojane kêm zêde saetek û 40 xulek radyo tên guhdarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bila Roja Radyoyê ya Cîhanê pîroz be!

Rêxistina Perwerde, Zanist û Çandî ya Neteweyên Yekbûyî (UNESCO), di 36emîn Konferansa Giştî de ku di sala 2011an de li dar ket, li ser pêşniyara Komîsyona Agahdarî û Têkiliyê, 13ê Sibatê wek "Roja Radyoyê ya Cîhanê" ragihand.

Radyoyê nêzîkî 100 sal berê dest bi weşanê kir. Her çiqas hin kes wekî amûrek nostaljîk a ragihandinê bibînin jî, Radyo hîn jî çavkaniyek girîng a agahdariya nûjen, nûçe û muzîkê ye.

Li gorî daneyên portala îstatîstîkên online Statistayê yên 2025an, Fînlandiya xwedî rêjeya herî bilind a guhdarîkirina radyoyê ye ku ji sedî 77 e. Ev rêje li Yewnanistan û Portekîzê ji sedî 72, li Awistiryayê ji sedî 70 û li Sirbistanê jî ji sedî 68 e.

Li gorî Lêkolîna Xûyên Bikaranîna Medyayê ya Medyametreyê a RTUKê, li Tirkiyeyê rojane kêm zêde saetek û 40 xulek radyo tên guhdarkirin.

Lêkolîn bi beşdariya 15 hezar û 766 kesên ku temenê wan 15 salî û berjortir e li seranserê Tirkiyê hate kirin.

(TY/AY)

