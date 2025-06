Bila Cejna we ya Qurbanê pîroz be

Bila Cejna Qurbanê li tevahiya civaka misilmanan pîroz be.

Cejna Qurbanê mîna Cejna Remezanê, di ola Îslamê de cejneke herî girîng e. Li gorî Salnameya Hîcriyê, ji roja 10an a meha Zilhicceyê û pê de çar rojan tê pîrozkirin.

Îro roja yekê ya Cejnê ye û wê roja Duşema 9ê Hezîrana 2025an bi dawî bibe.

Salnameya Hîcriyê li gorî Heyvê hatiye amadekirin. Ji ber wê Cejna Qurbanê her sal 11 an jî 12 rojan beriya sala derbasbûyî tê pîrozkirin. Her ji 33 salan carekê dîsa di heman demê de tê pîrozkirin.

Em hêvî dikin ku cejn bibe wesîleya jiyaneke bextewar û tendurist.

Bila cejna we di nava aramî û aştiyê de bibore.

(AY)