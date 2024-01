BÎKê di sala 2023an de piştgirî neda rojnameyên kêmneteweyan

Serokê berê yê Saziya Îlanan ya Çapemeniyê (BÎK) Ridvan Dûran gotibû ku “Em ê piştgiriya xwe ya ji bo çapemeniya kêmneteweyan bidomînin” lê ev soza xwe pêk neanî. BÎKa ku di bin rêveberiya serokê nû Cavît Erkiliçî de ye di sala 2023an de piştgirî neda çapemeniya Ermenî, Rûm û Cihûyan.

Rêvebirê Weşana Giştî yê rojnameya ermenîkî Nor Marmarayê Arî Haddeler ji bianetê re axivî û diyar kir ku BÎKê erdhejên 6ê Sibatê weke sedem nîşan da. Haddeler destnîşan kir ku wan bi nivîskî serî li BÎKê dan û BÎKê di bersiv daye wan û weha gotiye; “Erdhej çêbû. Me hemû çavkanî û derfetên xwe arasteyî wir kir. Em îsal nikarin bidin."

Haddeler got, "Ji bo rojnameyên kêmîneyên ku di şert û mercên zehmet de weşanê dikin, piştgirî girîng e."

“Em weke çapemeniya kêmîneyan, wek rojnameyeke ermenî ku bi zimanê ermenî derdikeve, em di wergirtina reklaman û tîrajê de rûbirûyê zihmetiyan dibin. Rewşa me her roj dijwartir dibe. Mayîna li ser piyan zihmetir bûye. Mixabin em li ber girtinê ne.”

“Em rojnameyeke 85 salî ne. Bi ya min divê Nor Marmara weke mîrateyeke çandî bê parastin. Çawa ku îro berhemên kevnar di muzexaneyan de têne parastin û çawa ku em wekî civak xema dibistan û avahiyên xwe dikin, em dibêjin 'ev mîras in, ji bav û kalên me mane' û her çendî vegereke wan a aborî tune be jî, bi qasî ku ji destê me tê em li wan xwedî derdikevin û wan diparêzin û ji bo ji nifşên dahatuyê re bihêlin em her cûre fîdakariyê dikin...”

“Ez wisa difikirim ku çapemeniya kêmîneyan, bi temenê xwe yê nêzî sed salî, heman hesasiyetê heq dike. Pêwîste ev rojname û rojnameyên din ên kêmneteweyan bên piştgirî kirin.”

Li Tirkiyeyê rojnameyên Jamanak û Nor Marmara rojane bi zimanê ermenî, Agos bi tirkî û ermenî, Apoyevmatini û İHO bi rûmî û Şalom ku ji aliyê cihûyan ve bi tirkî tê weşandin. Ji xeynî vana 15 rojan carekê an jî mehê carekê kovar jî derdikevin.

BÎKê ji sala 2012an heta 2019an her sal piştgirî dida. Lêbelê di sala 2020an de ev piştgirî neda. Di salên pêş de bi giştî 350 hezar TL (2021) û 300 hezar TL (2022) piştgirî dabû. Piştgiriya ku salê carekê dihat dayîn, di navbera van rojname û kovaran de dihat parvekirin.

(HA/AY)