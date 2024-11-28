BİK Genel Müdürü: Mevzuatın birçok maddesi güncelliğini ve geçerliliğini kaybetti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 2025’e ilişkin resmi ilan ve reklam ücretlerinin konuşulduğu Genel Kurul toplantısında basın mevzuatlarının eskidiğini söyledi.

Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun 1961’de yürürlüğe giren 195 sayılı Kanunla kurulduğunu hatırlattıktan sonra mevzuattın o günden bu yana da neredeyse hiç değiştirilmediğini belirterek birçok maddesinin güncelliğini ve geçerliliğini yitirdiğini anlattı.

195 sayılı Kanun’daki değişiklik taleplerinin Kurumun idari işleyiş ve teşkilat yapılanmasına yönelik hayati gerekçelerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Basın Ahlak Esasları’na ilişkin de önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

Erkılınç, “Yüksek Mahkeme, Ağustos 200’de verdiği pilot kararla kurumun Basın Ahlak Esasları’na yönelik inceleme yapma yetkisinin bulunduğuna hükmetmiş ancak bu yetkinin dayanağı olan 49. maddenin çerçevesinin bir yıl içinde Meclis tarafından yeniden çizilmesine yönelik karar vermişti.

Kararın hemen ardından olağanüstü toplanan Yönetim Kurulu, madde değişikliği yapılana kadar tüm dosyaları beklemeye aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Yeni gelen şikâyetlerle birlikte bu kapsamda bekleyen dosya sayısı 100’e yaklaştı. Aradan geçen iki yılı aşkın sürede TBMM gerekli değişikliği yapamadı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi, 14 dosyayı içeriğine girmeden, haklı haksıza bakmadan daha önceki pilot kararı doğrultusunda sonuçlandırdı.

İşin bir başka vahim tarafı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro A.Ş., Basın Ahlak Esasları’na aykırı yayın yapıldığı iddiasıyla bir gazete aleyhine yaptığı başvurunun Anayasa Mahkemesi kararına istinaden beklemeye alınmasına Danıştay nezdinde itiraz etti. Mesele öyle bir hale geldi ki kimseye yaranamıyoruz” şeklinde konuştu.

Resmi ilan ve reklamlar

Tekirdağ, İzmir ve Bursa'da 18-21 Kasım'da düzenlenen bölge toplantılarında 300'e yakın gazete ve internet haber sitesinin temsilcisiyle buluştuklarını anlatan Erkılınç, nitelikli yayıncılığa duyulan ihtiyaçtan ilan pastasının küçülmesine karşı alınacak önlemlere kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Bu yılın 10 ayında resmi ilan adedinin önceki yılın aynı dönemine göre reklamlar hariç 7 binin üzerinde azaldığını, adetsel kaybın yıl sonunda 10 bine ulaşmasından endişe ettiklerini dile getiren Erkılınç, şöyle devam etti:

"Yapılan her zam, ilanların adet bazında düşüşünü artırmakta, kamu kurumlarının ilan vermemek için arayışlara girmesine neden olmaktadır. Resmi ilanların gazetelerde yayımlatılmasının tartışıldığı bir dönemde internet haber sitelerinin de süreli yayın kapsamına alınması, kamu kurumlarının ilan masraflarının ayrıca artmasına ve itirazlarının katlanmasına neden olmuştur. Gündeme alınmasını takdirlerinize sunacağımız yüzde 32,14 ve 23,53 oranındaki zam teklifleri ince elenip sık dokunarak belirlenmiştir.''

Toplantıda Yönetim Kurulunun tekliflerine ilişkin sunum yapıldı. Genel Kurulun 29 Kasım Cuma gerçekleştirilecek son oturumunda teklifler karara bağlanacak.

(HA)