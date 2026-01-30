BIJI’den yeni tekli: Esmere

Kürt oyuncu-sanatçı Robin Nazari ile İsveçli yönetmen ve prodüktör Maceo Frost’un müzik grubu BIJI, bugün yeni teklisini yayınladı.

Geleneksel Kürt eseri Esmere’den (Simaw Hussain) alınan bir sample üzerine inşa edilen parça, hem müzikal hem de görsel anlatımıyla “eve” ve hafızaya bir aşk mektubu niteliği taşıyor.

Şarkıya eşlik eden klibin yönetmenliğini ve görüntü yönetmenliğini Maceo Frost üstlenirken, projenin orijinal konsepti de Nazari ve Frost imzası taşıyor.

Müziğin söz ve bestesinde Nazari ve Frost’un yanı sıra Sara Nazari, Mehri Sharifi, Ravand Mala ve Karzan Mahmod imzası bulunuyor.

Robin Nazari, şarkıyı, sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“ESMERE — eve yazılmış bir aşk mektubu, şimdi yayında.

“Evi düşündüğümde, Rojhilat’taki babaannem gelir aklıma. Kapısının önünden ayrılan arabanın ardından, güvenli bir dönüş için ettiği dualarla bir kova suyu döküşü… O zamanlar sevginin ne olduğunu bilmiyordum, bugün biliyorum. Sevgi, dağlarla karşılaştığında kalbinin bir an duracak gibi olmasıdır. Yıldızlarla dolu gökyüzünün altında uyuyup, güneşin yüzünü öpmesiyle uyanmaktır. O duyguyu her gün özlüyorum. Bugün bu şarkıları söylüyoruz ve her notada tarihimiz yankılanıyor.” (TY)