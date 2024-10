BIFED’de büyük ödülün sahibi: “Twice Colonized”

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 11’inci defa Bozcaada’da düzenlendi. BIFED’de dört gün boyunca 35 belgesel gösterildi. Etkileyici belgesellerin ve etkinliklerin ardından BIFED’in kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Jüri, ödül alan filmlerin sömürgecilik üzerine yoğunlaşan belgeseller olduklarını ve karar vermekte zorlandıklarını dile getirdi. Ayrıca Lübnanlı jüri üyesi Simon El Habre’nin ülkesindeki savaş sebebiyle oylamaya online dahi katılamadığını, savaşın bir an evvel durmasını ve ateşkes çağrısını dile getirdi.

Fethi Kayaalp adına verilen Ana Yarışma kategorisinde birinciliği, yönetmenliğini Lin Alluna’nın yaptığı “Twice Colonized” elde ederken, Madam Melpo adına sunulan ikincilik ödülü ise Johan Grimonprez’in yönettiği “Soundtrack to a Coup d’Etat” kazandı.

Bu yıl ana yarışma kategorisinde mansiyon ödülü de verildi. Mansiyon ödülünü Will Parrinello’nun yönettiği “Water for Life” kazandı. Ödül ve mansiyon ödülü kazananları jüri üyeleri Rûken Tekeş, Mafalda Ade, Katharina Weingartner ve Eleonara Isunza açıkladı. Diğer jüri üyesi Lübnanlı Simon El Habre ülkesindeki savaş sebebiyle BIFED’e katılamadı

Festivalin en önemli katılımcılarından biri olan fakat geçen sene kaybettiğimiz Naci Güçhan adına verilen öğrenci ödülünü ise Juliette Menthonnex’in “Tale of the Three Flames” isimli belgeseli kazandı. Kazananı jüri üyeleri Sonay Ban ve Mattia De Virgiliis açıkladı.

Bu sene ilk kez festivale dahil edilen İdil Schneider-Bulut Müzik ve Ses ödülünü ise “I am the River, The River is Me” filmi kazandı. Ödülü, jüri üyeleri Can Azbazdar, Alper Maral ve Bruno Schneider sundu.

Açık Radyo ve Gebze’de katledilen hayvanlar unutulmadı

Halk Eğitim Merkezi’ndeki kapanış törenine adalıların ilgisi yoğundu. Salon tamamen dolarken adalılar ödül gecesi heyecanına ortak oldu. Karasal yayınına son verilen Açık Radyo ve Gebze’de öldürülen hayvanlar da açılış konuşmasında konu edilirken, izleyiciler Nigâr Mat’ın sözlerine alkışlarıyla destek verdi.

Kapanış töreninde konuşma yapan Festival Başkanı ve aynı zamanda Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, "Ülkemizde radyoların sesinin kısılması, vahşi madencilik girişimleriyle coğrafyamızın tehdit edilmesi, hayvanlarla ilgili çıkartılan son yasa sonrasında birçok üzücü haberin art arda gelmesi umutsuzluğumuzu arttırsa da, umudu yeşertecek insanların var olduğunu bilmek umut verici" dedi.

Festivale her zamanki gibi birçok yerden davetliler ve misafirler katılırken, Limni adası ve Gökçeada’dan ziyaretçiler de geldi.

Festivalin üçüncü günü Gökçeada’dan direkt olarak Bozcaada’ya bir feribot seferi düzenlendi ve 200 dolayında öğrenci, öğretmen ile belediye yetkilileri festival havasına dahil oldu.

“Doğayı savunuyoruz”

Ödül töreninde konuşan bir diğer isim de Festival Yönetmeni Petra Holzer’di. Holzer yaptığı açıklamada “Dünyayı değiştirmek, sevgi ve barışı geleceğimizin ana kaygısı haline getirmek için hep birlikte küçük adımlar… Artık savunuculara ihtiyacımızın olmadığı bir dünya; çünkü hepimiz savunmasızları, doğayı, hayvanları, zayıfları savunuyoruz” dedi.

Festival Koordinatörü Ethem Özgüven “Festivallere gönderilen filmlerin büyük çoğunluğu üçüncü dünya ülkelerinin sorunlarıyla ilgili ve bu belgeselleri çeken yönetmenlerin çoğunluğu da birinci dünya ülkesinden. Kısacası acılarımızı bile sömürüyorlar” dedi.

Ödül alan belgeseller



Fethi Kayaalp Büyük Ödülü

Birinci: Twice Colonized (İki Kez Sönürgeleştirilmiş), Lin Alluna, Danimarka-Kanada

(Belgesel, Aaju Peter’ın İniut halkının haklarını korumak, dilini ve kültürünü korumak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.)

İkinci: Soundtrack to a Coup d’Etat (Bir Darbenin Müziği), Johan Grimonprez, Belçika-Fransa-Hollanda

(Caz müzik ve dekolonizasyonun iç içe geçtiği bu belgeselde Abbey Lincoln ve Öax Roach’un BM Güvenlik Konseyi’ni bastığı Soğuk Savaş vakasını yeniden yazıyor.)

Mansiyon: Water for Life (Hayat İçin Su), Will Parrinello, Birleşik Devletler

(Belgesel, su hakları ve yerli halkların inançları yüzünden çıkan çatışmaları üç Latin Amerikalı liderin hayatları üzerinden inceliyor.)

Naci Güçhan Öğrenci Ödülü

Birinci: Tale of the Three Flames (Üç Alevin Öyküsü), Juliette Menthonnex, Portekiz-İsviçre-Macaristan-Belçika

(Bu belgeselde,insanlar ve orman arasındaki ilişki büyü, sömürü ve birlikte yaşam arasında gelerek yavaş yavaş açığa çıkıyor.)

İdil Schneider-Bulut Ses Ödülü:

Birinci: I am the River, The River is Me (Ben Nehirim, Nehir Benim), Tahuaroa Ohia-Ad Stopp, Hollanda-Norveç-Yeni Zelanda

(Belgesel, Yeni Zelanda’nın dünya tarafından tanınan ilk nehrinin mülkiyet, fayda ve özünü çıkarma açısından düşünmemize yol açıyor ve irdeliyor.)