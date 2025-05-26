BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri başlıyor

BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri, 28 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında, Ege’nin en güzel köşelerinden Gökçeada’da ikinci kez düzenleniyor.

BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri boyunca toplamda 11 kısa, orta ve uzun metrajlı belgesel gösterilecek. Programda birçok etkinlik de yer alacak.

Bu yıl da BIFED arşivinin, doğaya, adaletsizliğe, yerinden edilmeye, gıdaya, suya, toprağa, direnişe dair en güçlü, en güzel ekolojik belgesellerini birlikte izleyeceğiz. İlham veren yerel hikâyeler dinleyeceğiz. Ada’nın geleceğine dair, plastik atık ve kirlilik konularında başlatılan çevre hareketine ilişkin söyleşiler yapacak, keçilerin izinde yürüyecek, ada şarapları içecek, ada yemekleri yiyecek, ada şarkıları söyleyeceğiz.

Bu yalnızca belgesellerin gösterildiği bir etkinlik değil; farklı coğrafyalardaki kolektif düşüncenin, kolektif üretimin ve hakikatlerin bir araya geleceği bir karşılaşma.

Ticarileşmiş kültürün ve ekranların karşısında duran, dayanışmayı mümkün kılan gerçek bir buluşma.

Gökçeada’da, beş güncüğüne bir alan açıyoruz. Giderek daralan ve yitirilen bir dilin içinde, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte düşünmeyi hatırlatacak bir alan.

Birbirimizin sözünü dinleyebileceğimiz bir alan. “Sessizleşen” değil, yeniden şiirle, sinemayla, sorularla ve elbette umutla “söyleşen” bir alan.

Gökçeada ve Bozcaada Belediyeleri ile KIA Türkiye tarafından desteklenen etkinlik, 1 Haziran Pazar günü, BIFED’in “yerel, küçük, yavaş” anlayışıyla düzenlenecek “büyük” bir kahvaltıyla sona erecek.

Gelin, 28 Haziran - 1 Haziran tarihleri arasında, Gökçeada’nın güzelim baharında buluşalım. Bazı filmleri birlikte izler, bazı cümleleri birlikte kurar ve birbirimize sahip çıkarsak iyileşiriz.

BIFED tam da bunun için var!

Programa ulaşmak için BIFED’in instagram hesabını takip edebilirsiniz: @bifed_doc

BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri Seçkisi: 1. Bakkal / The Grocer, Dimitris Koutsiabasakos, Yunanistan, 81’ 2. Yeşil Altın? / Green Gold?, Nicky Milne, Şili, ABD, 26’ 3. Turizm! / Tourism!, Tonci Gacina, Hırvatistan, 52’ 4. Fantastik Plastik / Plastic Fantastic, Isa Willinger, Almanya, 102’ 5. Su Bedevileri / Water Bedouins, Ömer Güneş, Türkiye, 17’ 6. Kaşık / The Spoon, Laila Pakalnina, Letonya, Norveç, Litvanya 66’ 7. Fethi Hoca’nın Adası, Ethem Özgüven, Türkiye, 26’ 8. Alethea / Hakikat, Ethem Özgüven, Petra Holzer, Türkiye, 41’ 9. Formaldehyde, Oğuz Yenen, Türkiye, 9’ 10. Şarap Rengi Deniz / Wein Dark Sea, Nefin Dinç, Türkiye, 43’ 11. Hayat İçin Su / Water for Life, Will Parrinello, ABD, 91’

(EMK)