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Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 16:23
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BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Günleri başlıyor

Etkinlik süresince, toplamda 11 kısa, orta ve uzun metrajlı film gösterilecek. Bu filmler, küresel ve yerel çevre sorunlarına odaklanarak izleyicilere hem bireysel hem de toplumsal anlamda ilham vermeyi hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir sahil kasabasının sakin ve huzurlu atmosferini yansıtmaktadır. Ön planda, suyun üzerinde birkaç küçük tekne yer alıyor. Özellikle ahşap gövdeli "Gülengül" adlı tekne dikkat çekiyor. Su berrak ve güneş ışığının yansımasıyla parlak bir mavi tonunda. Arka planda ise sahil boyunca dizilmiş beyaz ve pastel tonlarda binalar görülüyor. Binaların önünde restoran veya kafelere ait olduğu anlaşılan mavi-beyaz tenteler ve şemsiyeler var

18-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Gökçeada, Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Ekolojik belgesel film festivali BIFED’in yeni durağı Gökçeada olacak ve dört gün boyunca izleyicilere çevre bilinci ve farkındalık aşılayan filmler sunacak.

Bozcaada’da 11 yıl önce başlayan ve kısa sürede uluslararası bir festival haline gelen BIFED, bu yıl Gökçeada’da ilk kez düzenlenecek.

Daha önce İspanya ve Lemnos gibi farklı lokasyonlarda da düzenlenen etkinlik, Gökçeada’da da yerel, küçük ve yavaş bir yapıyla dikkat çekecek.

Etkinlik süresince, toplamda 11 kısa, orta ve uzun metrajlı film gösterilecek. Bu filmler, küresel ve yerel çevre sorunlarına odaklanarak izleyicilere hem bireysel hem de toplumsal anlamda ilham vermeyi hedefliyor. Bazı filmler, yönetmenleriyle birlikte izlenme şansı bulacak ve ardından yönetmenler izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Gösterimlerin yanı sıra ada halkı ile çevre konusunda hassasiyet gösteren konuklar bir araya gelecek. Salonların yanı sıra köylerde, çiftliklerde ve doğal mekanlarda düzenlenecek söyleşilerde, adanın doğası, balı, zeytinyağı, şarabı gibi yerel unsurlar da konuşulacak. Bu etkinliklerle birlikte çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Festivalin gösterimlerinde küresel ve yerel tehlikeler yer bulurken, umut teması eksik olmayacak. Etkinlik, çevreye duyarlılık gösteren ada halkı ile doğaseverleri bir araya getirerek, çevresel farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Destekleyenler ve etkinlik hakkında

Gökçeada ve Bozcaada Belediyeleri ile KIA Türkiye’nin desteklediği bu anlamlı etkinlik, 18-21 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Gökçeada’nın eşsiz doğası eşliğinde, sonbaharın cömertliğiyle birlikte sinema severler için farklı bir deneyim sunulacak.

Başlangıçlar her zaman önemlidir, ve bu festivalin bir parçası olmak isteyenler için "İlkinde ben de oradaydım" demek için mükemmel bir fırsat sunuluyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
BİFED ekolojik alan ekoloji filmleri Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali
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/yazi/bozcaada-ekolojik-belgesel-festivali-neden-onemli-214665
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