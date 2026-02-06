BIFED 2026 için başvurular başladı

13. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) belgesel başvurularını kabul etmeye başladı. Festival, 7-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek.

Başvuru ve detaylar için www.bifed.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvurular için son gün: 1 Nisan.

Yönetmenliğini Petra Holzer’in ve koordinatörlüğünü Ethem Özgüven’in üstlendiği festivale bu sene de yönetmenler filmlerini BIFED’in web sitesi üzerinden ücretsiz gönderebilecek.

Yalnız iklim, toprak, su ve türler değil; adalet, eşitsizlik, emek, sömürü, şiddet, göç ve savaş da. Artık her şey ekolojik. Çünkü yaşamı oluşturan her şey birbirinin içinde var oluyor, her şey kırılganlıkla birbirine bağlı ve her şey birbirinin nedeni ve sonucu. BIFED, bu bütünlüğü gören, yaşamı savunan, görünmeyeni görünür kılan ekolojik belgesellerinizi bekliyor.

BIFED 2026, duyarsızlaştırılan bir dünyada empatiyi yeniden hatırlatmayı ve dayanışmayı hayatta kalmanın zorunlu bir biçimi olarak yeniden düşünmeyi amaçlıyor.

Kaynakların adaletsiz tüketimiyle birlikte doğanın, toplumların ve birlikte yaşama ihtimalinin giderek aşındığı bir dönemde, festival yan yana durmanın hâlâ mümkün olduğunu hatırlatıyor. BIFED, belgeseli yalnızca anlatan değil; temas eden, sorumluluk alan ve izleyiciyle etik bir bağ kuran bir alan olarak ele alıyor. Felaketin estetiğine değil; dirence, dayanışmaya ve karşı koyuşa alan açan bir ortak düşünme zemini oluşturmayı hedefliyor.

BIFED Koordinatörü Ethem Özgüven, başvuruların açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Dayanışmanın alanlarının daraldığı düşünülebilir; ancak başka çaremiz yok. Belgeselin bu karanlık dönemde yan yana gelmenin, temas etmenin ve sözü birlikte büyütmenin önemli bir yolu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle BIFED 2026’da da, yalnızca son bir yılın üretimleriyle sınırlanmadan, son dört yıl içinde üretilmiş tüm ekolojik belgesellere başvuru çağrımızı sürdürüyoruz. Filmlerinizi bekliyoruz.”

BIFED’de büyük ödül Fethi Kayaalp, ikincilik ödülü ise Madam Melpo adına verilirken; En İyi Müzik ve Ses Tasarımı kategorisinde kazanan filme, İdil Schneider-Bulut Ödülü, öğrenci kategorisinde seçilen esere ise Naci Güçhan Öğrenci Ödülü veriliyor.

BIFED, on üç yıl boyunca her Ekim ayında Bozcaada’da bir araya gelen çok sesli bir buluşma alanı yarattı. Bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte film yapımcıları, yönetmenler, akademisyenler, çiftçiler, araştırmacılar ve öğrenciler festivalde buluştu. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları, buluşmalar ve çocuklara yönelik programlarla BIFED, Bozcaada’yı yalnızca bir festival mekânı değil; paylaşmanın, öğrenmenin ve birlikte düşünmenin alanına dönüştürdü.

Başvurular için:

BIFED 2026’ya başvurmak isteyen yönetmen ve yapımcılar;

bifed.org web sitesi,

BIFED’in FilmFreeway sayfası ve Festhome üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

