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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 10:40
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 10:42
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Biden’dan “Çin tehdidine” karşı nükleer hazırlık talimatı

ABD’nin "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı belgesinde, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, ABD Başkanı Joe Biden kürsüde
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, ABD ordusuna, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği ileri sürüldü.

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New York Times (NYT) gazetesi, Mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını yazdı.

Kılavuz 4 yılda bir güncelleniyor

Haberde, Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı.

“Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi caydırma”

Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin Haziran ayında bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı.

Vaddi'nin "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, daha önce Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.

(AS)

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