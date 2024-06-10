Biden planı İsrail kabinesinde istifalara yol açtı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen barış planının onaylanması için 8 Haziran'a kadar süre vermişti. Sürenin dolmasının ardından Gantz, Hamas'a karşı yürütülen savaşta Netanyahu'nun başarısız olduğunu, planın derhal imzalanması gerektiğini söyleyerek istifa etti.

Savaş Kabinesi içinde merkeze yakın isimler arasında yer alan Gantz'ın ayrılması ile savaş kabinesinde Binyamin Netanyahu'nun, aşırı sağcılara daha bağımlı hale geldiği yorumu yapıldı. Gantz, "Gerçek bir zafer elde etmek için, sonbaharda, felaketten bir yıl sonra, halkın güvenini kazanacak ve zorluklarla yüzleşebilecek bir hükümet kurmak üzere seçimlere gitmemiz uygun olacaktır" dedi. Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

Netanyahu, Gantz'ın açıklamaları ve istifası karşısında "daha cesur" olmak gerektiğini söyledi ve ülke savaştayken savaş kabinesinden istifa etmesini "zamansız" olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, “Şimdi bölünme değil, birleşme zamanıdır,” ifadelerini kullandı.

İkinci istifa

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gantz'ın istifasının ardından İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesi yaptı.

General istifa etti

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar nedeniyle görevinden istifa ettini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifasını sundu.

(Mİ)