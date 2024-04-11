Biden, Julian Assange'ın iadesine yönelik soruşturmayı iptal edebilir

Birleşik Krallık'ta yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu Julian Assange'ın kurtuluşu için bir umut ışığı belirdi.

netzpolitik.org'dan Markus Reuter'in bildridiğine göre, ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü bir haberciye, hükümetinin Wikileaks kurucusuna yönelik soruşturmaların peşini bırakmayı düşündüğünü söyledi. Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın ABD'yi ziyareti sırasında Biden haberciye, "Bunu değerlendiriyoruz" dedi.

ABD, Assange'ı ABD gizli belgelerini yayımladığı gerekçesiyle soruşturuyor. Wikileaks kurucusu ABD Casusluk Yasası kapsamında 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Birleşik Krallık gazatelerinden Guardian, Biden'ın açıklamasının, hükümetinin seçim yılında siyasi açıdan faydadan çok zarar getirebileceği düşüncesiyle Assange'ın yargılanmasından caymakta olduğunu gösterebileceğini yazıyor.

Avustralya hükümeti yurttaşıyla ilgili

kovuşturmanın sonlandırılmasını istiyor

Avustralya hükümeti yıllardır ABD'ye yurttaşı olan Assange'ı yargılamaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. Time dergisinin haberine göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Biden'ın tüyosunu "cesaret verici" olarak niteledi. Assange'ı hapsetmenin hiçbir sonuç getirmeyeceğine inanan Albanese, medyaya "Assange zaten önemli bir bedel ödedi ve artık yeter." dedi.

Assange 2012'den bu yana özgürce kamuoyu önüne çıkamıyor.

Birleşik Krallık'tan ABD'ye

iadeyi durdurma mücadelesi

Assange, Birleşik Krallık'ta ABD'ye iade edilmeme mücadelesi veriyor. Mart sonunda bir Londra mahkemesi ABD'nin iade talebinin ancak ABD hükümetinin süreçle ilgili kimi güvenceler vermesi halinde gerçekleşebileceğini kararlaştırmıştı.

Julian Assange 'ABD'ye iade kararını' temyiz edilebilecek

Geçtiğimiz günlerde, ABD hükümetinin mahkeme kararına uyması halinde Assange'ın birkaç hafta içinde ABD'ye iade edilebileceği haber verildi. Mahkeme kararına göre ABD'nin güvencelerini 16 Nisan'a kadar sunması gerekiyor. Mahkeme kararında, "Güvence sağlanmazsa, yeni bir duruşma olmaksızın temyiz yolu açıktır" şeklinde karar verdi. Değilse duruşma tarihi 20 Mayıs olarak belirlendi.

Arka plan

Avustralya yurttaşı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde siyasal sığınmacı olarak barınmaktayken Nisan 2019'da siyasal sığınma hakkının yeni Ekvador hükümetince kaldırılması üzerine Birleşik Krallık yargısı kararıyla tutuklandı ve ABD'ye iade edilmek üzere, yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevinde tek kişilik bir hücreye kondu.

Assange'ın ABD'ye iade edilmemek üzere sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden hiç ayrılmadan geçirdiği 7 yıl boyunca sağlığı giderek kötüleşti.

Assange'ın sağlık sorunları

Tıbbi kayıtlarının gizliliği nedeniyle kesin olarak bilinmemekle birlikte Assange'ın avukatları ve doktorlarınca dile getirilen kimi sağlık sorunları arasında uzun süreli tecrit ve yasal belirsizlik nedeniyle depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi psikolojik sorunlar, kalp ve solunum problemleri, diş problemleri ve uyku apnesi sayılıyor. 2022'de geçirdiği bir inme sonrası nörolojik hasar yaşadığı ve hafıza kaybı, koordinasyon bozukluğu ve konuşma zorluğu gibi semptomlar yaşadığı da öne sürülüyor.

Çok sayıda inisiyatif, insan hakları ve basın özgürlüğü örgütü, yıllardır Julian Assange'ın özgürlüğü için kampanya yürütüyor.

(AEK)