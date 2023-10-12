Biden'ın da dahil olduğu bir dezenformasyon: 'İsrail'de kafası kesilen çocuklar'

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yayılmasına öncülük ettiği "İsrail'de teröristlerin, çocukların kafasını kestiği" iddiasına ABD Başkan Joe Biden da katıldı.

Bunun üzerine söz konusu iddia, Batı medyasının büyük bir çoğunluğunda teyit edilmeden ve en eleştirel incelemeye tabi tutulmadan servis edildi. Ancak Filistinli savaşçıların "çocukların kafasını kestiğine" ilişkin doğrulanmış herhangi bir kaynak olmadığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Biden'ı yalanladı

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde de yer alan açıklamasında (10 Ekim) Biden, "Teröristlerin çocukların kafasını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve doğrulayacağımı hiç düşünmemiştim" demişti.

Beyaz Saray, Biden'ın "İsrail teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" ilişkin iddiaların, birkaç habere ve İsrailli yetkililerin söylemlerine dayandığını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Sözcüsü: Doğrulayamam

İddiaya ilişkin ABD merkezli NBC News'e konuşan İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Binbaşı Doron Spielman, çocukların öldürüldüğünü doğrulayabileceğini belirterek ancak "kafalarının kesildiği" iddiasını teyit edemeyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı muhabirinin 10 Ekim'de konuyla ilgili telefonla ulaşarak söz konusu iddiayı sorduğu İsrail Ordu Sözcülüğü ise "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok" cevabını vermişti.

CNN: Biden fotoğrafları görmemiş

CNN'e göre Netanyahu'nun Sözcüsü Tal Heinrich dün (11 Ekim) yaptığı açıklamada İsrail'in güneyindeki Kfar Aza kibbutzunda Hamas'ın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının ardından "kafaları kesilmiş" küçük çocuklar ve bebekler bulunduğunu iddiasını yinelemişti.

Fakat CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

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İsrailli gazeteci: Köyde herhangi bir kanıt görmedik

İsrail ordusunun Kfar Aza'daki resmi turuna katılan İsrailli muhabir Oren Ziv, X'te yaptığı açıklamada, "Köydeki medya turunun ardından yayınlanan 'Hamas'ın başını kestiği bebekler' haberleriyle ilgili çok sayıda soru alıyorum. Tur sırasında buna dair herhangi bir kanıt görmedik ve ordu sözcüsü ya da komutanlar da böyle bir olaydan bahsetmedi" dedi.

Hamas: Soykırımı örtbas ermek için uyduruldu

CNN'e göre iddiayı yalanlayan Hamas Sözcüsü İzzet er-Rışık dün yaptığı açıklamada "Filistin direnişi mensuplarının çocukların başını kestiği ve kadınlara saldırdığı yönünde Filistin halkımız ve direniş hakkında yalanlar yayıldığını ve bu tür iddia ve yalanları destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını" söyledi.

Er-Rışık, "Gazze'de işlenen katliamları, suçları ve soykırımı örtbas etmek amacıyla işgal tarafından ortaya atılan uydurma ve asılsız iddiaları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Grayzone: Yalanın sahibi Siyonist yerel lider

ABD merkezli The Grayzone, "'Kafası kesilen çocuklar' iddiasının kaynağı, Filistin köyünü 'yok etmek' için ayaklanmaları kışkırtan İsrailli yerleşimci lider" başlıklı bir haber yayımladı.

Söz konusu iddanın kaynağı, İsrail ordusunun 71. Birim Komutan Yardımcısı olan ve aynı zamanda bu yılın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddetli ayaklanmaları kışkırtan aşırılık yanlısı bir yerleşimci lideri olan David Ben Zion.

Filistinliler için 'toplu cezalandırma' çağrısı yapmıştı

İsrail devlet destekli i24 kanalından muhabir Nicole Zedek ile 10 Ekim'de yaptığı röportajda Zion, "Kapı kapı dolaştık, çok sayıda terörist öldürdük. Onlar çok kötüler. Çocukların kafalarını kestiler, kadınların kafalarını kestiler. Ama biz onlardan daha güçlüyüz" iddiasında bulunmuştu.

Grayzone'da yer alan haberde, "i24'e verdiği röportajdan saatler sonra, hala Kfar Aza köyünde bulunan üniformalı Zion, Facebook'ta yayınladığı bir videoda sürekli sırıtırken görülüyordu - bebeklerin metodik bir şekilde katledilmesine tanık olduğu varsayılan biri için tuhaf bir durum" denildi.

Haberde Zion'ın daha önce "Burası bir terör yuvası ve ceza herkes için olmalı" diyerek Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması için açık bir çağrıda bulunduğu belirtildi.

(NT)