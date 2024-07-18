Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı. Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın COVID-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

Demokratlardan baskı artıyor

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.

Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

Harris ve Vance 12 Ağustos'ta münazara yapacak

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

(Mİ)