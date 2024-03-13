Biden ile Trump, başkan adaylığına bir adım daha yaklaştı

ABD’de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Parti’de ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Partide de Donald Trump, partilerinin, başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı.

Partilerinin tek aday adayları

Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti dün Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde ön seçimlerini gerçekleştirdi.

Demokratlarda rakipsiz durumdaki Biden ile Cumhuriyetçilerde yakın zaman önce rakipsiz kalan Trump, her üç eyalette de ön seçimleri kazandı.

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Mevcut Başkan olan ve Demokratların tek başkan aday adayı konumunda bulunan Biden, Georgia'da yüzde 95, ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington'da yüzde 85 ve Mississippi'de yüzde 98 düzeyinde oy alarak tüm parti delegelerini kazandı.

Adaylıklar Temmuz ve Ağustos ayında açıklanacak

Biden dün akşamki sonuçlarla, Demokrat Parti’de başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçerek partisinin başkan adaylığının resmileşmesi için Ağustos ayında yapılacak parti kongresini beklemeye başladı.

Trump, kritik eyaletlerden Georgia'da yüzde 85, Washington eyaletinde yüzde 73 ve Mississippi'de ise yüzde 92 ile her üç eyaletteki tüm parti delegelerini kazandı.

Bu sonuçlarla Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i geçerek Temmuz ayındaki parti kongresinde adaylığının resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.

Demokrat Partide başkan adayının belirlenmesi sürecinde toplam 3 bin 934 delege, Cumhuriyetçi Partide ise aynı süreç için toplam 2 bin 429 delege ön seçimlerde belirleniyor. Bu sonuçların ardından her iki isim de 2020 yılındaki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 5 Kasım'da bir kez daha ABD başkanlığı için karşı karşıya gelmeye yaklaştı.

Ön seçim süreci 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek. Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak. Başkanlık seçimi 5 Kasım’da yapılacak.

(AS)