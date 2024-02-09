Biden hakkında “hafıza zayıflığından” takipsizlik

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili soruşturma raporunu kamuoyuna açıkladı.

Hur, Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle işbirliği yapması ve belgelerin öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok detayı hatırlayamaması gibi nedenlerle ABD Başkanı'na yönelik bir suçlamada bulunmayacaklarını dile getirdi.

Özel Yetkili Savcı Hur, halen görevde olması sebebiyle Biden'a yönelik cezai kovuşturma yapılması mümkün olmasa da bu sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden çıkan çok sayıda gizli belgeyle ilgili olarak, “Bir insan nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” diyerek ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Trump'ın ulusal güvenliği ihlal ettiğini savunmuştu. FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgeler bulunmuştu. Trump bu suçlamayla halen yargılanıyor.

“Hafızası zayıf yaşlı bir adam”

Savcı Hur, raporunda, Biden'ın gizli belgeleri isteyerek elinde tuttuğuna ancak soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yaptıktan sonra, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi" diye konuştu.

Raporda Biden'a yönelik suçlama olmamasına rağmen, ABD basınında Biden’ın hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

“Oğlunun ölüm tarihini hatırlamıyor”

Raporda, Biden'ın, küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığı şeklindeki bazı detaylara da yer verildi.

Ayrıca, Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerde Afganistan savaşı ile ilgili belgelerin çoğunlukta olduğu ve Biden'ın bu konuya özel ilgisinin olduğuna da dikkati çekildi.

Biden’ın ofis ve evinden çıkan gizli belgeler Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan “bazı gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin bulunduğunu” söylemişti. Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıkladı. Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 21 Ocak'ta ise Biden’in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulundu. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atadı.

(AS)