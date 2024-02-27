Biden: Gazze’de ateşkes çok yakın

ABD Başkanı Joe Biden, dün New York'a yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.

Katar’da görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için yürütülen müzakereler ve Filistin topraklarındaki genel durumu değerlendirdi.

Katar Emirlik Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, Heniyye'yi, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Katar'ın, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkese varılması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Ne olmuştu? Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk çalışması yürütüyor. Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, rehine takası mutabakatı kapsamında 13 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de, 23 Şubat'ta da Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı yapıldı. İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun 25 Şubat tarihli haberinde, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyetinin, rehine takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gideceği açıklandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)