ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 08:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 08:56
1 dk Okuma

Biden: Gazze’de ateşkes çok yakın

ABD Başkanı Biden, Gazze’de gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacağını umduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Biden: Gazze’de ateşkes çok yakın
Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden, dün New York'a yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.

Katar’da görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için yürütülen müzakereler ve Filistin topraklarındaki genel durumu değerlendirdi.

Katar Emirlik Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, Heniyye'yi, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Katar'ın, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkese varılması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Ne olmuştu?

Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk çalışması yürütüyor.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, rehine takası mutabakatı kapsamında 13 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de, 23 Şubat'ta da Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı yapıldı.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun 25 Şubat tarihli haberinde, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyetinin, rehine takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gideceği açıklandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail mülteci kampına saldırdı
Bugün 14:25
/haber/israil-multeci-kampina-saldirdi-292420
“Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor”
Bugün 08:40
/haber/gazze-de-aclik-riski-her-gecen-gun-artiyor-292391
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 55. OTURUM
Guterres: "İsrail'in Gazze saldırısı BM yardımlarının sonu olur"
26 Şubat 2024
/haber/guterres-israil-in-gazze-saldirisi-bm-yardimlarinin-sonu-olur-292385
İSRAİL SALDIRILARINDA 142. GÜN
Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
25 Şubat 2024
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-29-bin-692-ye-yukseldi-292341
Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı
22 Şubat 2024
/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
UNESCO: İsrail saldırıları Gazze'deki kültürel mirasa da zarar veriyor
22 Şubat 2024
/haber/unesco-israil-saldirilari-gazze-deki-kulturel-mirasa-da-zarar-veriyor-292246
AB: Gazze'de insani felaketi durduralım
22 Şubat 2024
/haber/ab-gazze-de-insani-felaketi-durduralim-292216
ilgili haberler
İsrail mülteci kampına saldırdı
Bugün 14:25
/haber/israil-multeci-kampina-saldirdi-292420
“Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor”
Bugün 08:40
/haber/gazze-de-aclik-riski-her-gecen-gun-artiyor-292391
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 55. OTURUM
Guterres: "İsrail'in Gazze saldırısı BM yardımlarının sonu olur"
26 Şubat 2024
/haber/guterres-israil-in-gazze-saldirisi-bm-yardimlarinin-sonu-olur-292385
İSRAİL SALDIRILARINDA 142. GÜN
Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
25 Şubat 2024
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-29-bin-692-ye-yukseldi-292341
Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı
22 Şubat 2024
/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
UNESCO: İsrail saldırıları Gazze'deki kültürel mirasa da zarar veriyor
22 Şubat 2024
/haber/unesco-israil-saldirilari-gazze-deki-kulturel-mirasa-da-zarar-veriyor-292246
AB: Gazze'de insani felaketi durduralım
22 Şubat 2024
/haber/ab-gazze-de-insani-felaketi-durduralim-292216
Sayfa Başına Git