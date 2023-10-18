Biden: Gazze'ye insani yardım için İsrail ile anlaşma sağlandı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane katliamının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve acil durum hükümeti yetkilileri ile görüştü.

ABD Başkanı görüşmelerin ardından Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Biden, ABD’nin İsrail'e desteğini sürdüreceğini yineledi ve itidal çağrısı yaptı ve "İsrail'in yanında durmaya devam edeceğiz. Hamas'ın saldırıları rasyonelleştirilemez" dedi.

İsrail ile abluka altında tuttuğu Gazze'ye "Mısır üzerinden insani yardım gönderilmesine izin verilmesi için bir anlaşma sağlandığını" söyleyen Biden, insanı yardım için 100 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını belirtti.

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"İsrail'in yanında duracağız"

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ABD, İsrail'in yanında durmaya devam edecek, asla yalnız değilsiniz. Hamas'ın saldırıları rasyonelleştirilemez, mazur görülemez.

"Bu öfkeyi hissederken bunun sizi esir almasını istemiyorum. Biz de bazı hatalar yaptık. Biliyorum savaş zamanında tercihler çok net olamıyor ama bunun bir bedeli var. Hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili çok dürüst bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

“Hamas Filistinlilerin çoğunu temsil etmiyor, canlı kalkan olarak kullanılmaktan Filistinliler de rahatsız. Düşmancıl davranan gruplara şunları söylüyorum, yapmayın yapmayın yapmayın. Biz bunları 11 Eylül saldırıları olarak tanımladık.

“İsrail yeniden Yahudi toplumu için güvenli yer olmalı. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz, size söz veriyorum. Bu hafta Kongre'den İsrail için eşsiz destek paketi isteyeceğim. Çatışmanın bölgeye yayılmasına izin vermeyeceğiz Diğer ülkeler ve düşman aktörler İsrail'e saldırıyı düşünmemeliler."

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(RT)