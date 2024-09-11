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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 17:14
2 dk Okuma

Biden, Eygi'nin öldürülmesinin ‘trajik bir hata’ olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamasında "benzer olayların" yaşanmaması için İsrail'in "daha fazlasını yapması" gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Biden, Eygi'nin öldürülmesinin ‘trajik bir hata’ olduğunu söyledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi'yi "aktivist" olarak tanımlayan Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini "öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü" belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesindeki sorumluluğu kabul ettiğini aktaran Biden, “Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez,” dedi.

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“İsrail daha fazlasını yapmalı”

Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz," değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin ölümüne neden olan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını, saldırıya dair "tam hesap verebilirlik" olması gerektiğini belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı," uyarısında bulundu.

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Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşenur Ezgi Eygi Batı Şeria joe biden rachel corrie
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