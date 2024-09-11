Biden, Eygi'nin öldürülmesinin ‘trajik bir hata’ olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi'yi "aktivist" olarak tanımlayan Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini "öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü" belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesindeki sorumluluğu kabul ettiğini aktaran Biden, “Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez,” dedi.

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“İsrail daha fazlasını yapmalı”

Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz," değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin ölümüne neden olan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını, saldırıya dair "tam hesap verebilirlik" olması gerektiğini belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı," uyarısında bulundu.

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